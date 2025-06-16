Литва отправила военный самолет для эвакуации своих граждан из Израиля

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что литовские граждане, застрявшие в Израиле, будут эвакуированы из Израиля, как только ситуация позволит это сделать безопасно.
"Самолет ВВС Spartan вылетел сегодня из Литвы в направлении Израиля и доставит наших граждан обратно на родину, как только ситуация позволит это сделать безопасно", - написал Будрис в Facebook в воскресенье.
"Рассматриваются все сценарии, которые позволят вернуть наших людей домой как можно скорее", - добавил он.
По словам министра, в настоящее время посольство Литвы в Израиле зарегистрировало 102 граждан, желающих покинуть страну.
"Литва не оставляет своих граждан в беде. Безопасность каждого литовца - наш главный приоритет", - заявил глава литовской дипломатии.
По его словам, в ожидании возможности уехать посольство поддерживает связь с литовцами в Израиле, информирует об изменениях в ситуации с безопасностью и предоставляет информацию о выезде.
Агентство BNS сообщило, что Израиль и Иран обстреливают территорию друг друга уже третий день, подогревая опасения международного сообщества, что десятилетия напряженности могут перерасти в полномасштабную войну.
Израиль первым нанес удар по Ирану в пятницу, нацелившись на ядерные и военные объекты Тегерана и высшее военное командование, он заявил, что удары были направлены на срыв усилий Ирана по разработке ядерного оружия. Израильские удары также затронули жилые районы.
Иран, который настаивал на том, что его ядерная программа предназначена для гражданских целей, ответил ракетными ударами.
Будрис написал в Facebook, что угроза Ирана фундаментальным интересам безопасности Израиля и всего Ближнего Востока, а также международной безопасности вполне реальна.
"В течение десятилетий международное сообщество стремилось обуздать ядерные амбиции Ирана и предотвратить его попытки создать ядерное оружие. На самом деле мы видим недостаточное сотрудничество Ирана с международным сообществом и слышим агрессивную риторику", - отмечает министр.
"Одновременно Иран активно финансирует террористическую деятельность ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов, а также активно поддерживает Россию в войне против Украины", - заявил он.
По словам Будриса, Литва последовательно занимает позицию, что Ирану следует запретить обладать ядерным оружием, и решительно требует от Ирана прекратить военную поддержку России.
Министр отмечает, что Литва продолжит призывать Запад усилить давление на Иран по этим вопросам и на данном этапе важно не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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