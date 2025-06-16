Литва отправила военный самолет для эвакуации своих граждан из Израиля

"Самолет ВВС Spartan вылетел сегодня из Литвы в направлении Израиля и доставит наших граждан обратно на родину, как только ситуация позволит это сделать безопасно", - написал Будрис в Facebook в воскресенье.

"Рассматриваются все сценарии, которые позволят вернуть наших людей домой как можно скорее", - добавил он.

По словам министра, в настоящее время посольство Литвы в Израиле зарегистрировало 102 граждан, желающих покинуть страну.

"Литва не оставляет своих граждан в беде. Безопасность каждого литовца - наш главный приоритет", - заявил глава литовской дипломатии.

По его словам, в ожидании возможности уехать посольство поддерживает связь с литовцами в Израиле, информирует об изменениях в ситуации с безопасностью и предоставляет информацию о выезде.

Агентство BNS сообщило, что Израиль и Иран обстреливают территорию друг друга уже третий день, подогревая опасения международного сообщества, что десятилетия напряженности могут перерасти в полномасштабную войну.