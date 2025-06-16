Из Камеруна на фронт в Украину? Чем РФ привлекает африканцев

В последние три года в России наблюдается рост числа мигрантов из африканских стран. Они приезжают на заработки, но могут оказаться на фронте в Украине. DW выясняла на примере Камеруна, как это происходит.
26-летний Нотуэ Алекс из столицы Камеруна Яунде уехал в Россию в 2022 году в поисках достойного заработка. Спустя два года, в июне 2024 года, он оказался в рядах российской армии, а затем - на фронте в Украине, как рассказал его отец. "С тех пор у нас с ним нет связи. Его телефоном кто-то пользуется - говорят, его купили в салоне связи", - говорит он. Жив ли его сын, мужчина не знает.
Пропала связь и с другим гражданином Камеруна - Борисом Нгандеу. По словам его родственников, он направлялся в Германию, но при пересадке в одном из российских аэропортов был задержан полицией. Позднее им стало известно, что Борис оказался на фронте - предположительно, после подписания контракта с Минобороны РФ. В этом году его семье сообщили, что он погиб в Украине. Путем обмана мог оказаться в российской армии еще один камерунец, Фонтса Тоуола. Он, как утверждают его близкие, полагал, что подписывает контракт для работы в Канаде. Однако позже неожиданно вышел на связь уже из России и сообщил, что служит в российской армии. Связь с этим камерунцем также пропала, вероятно, он погиб, сообщила DW его дочь Эльвира.
Едут в Россию, чтобы заработать
Таких историй в Камеруне становится все больше - о них сообщает камерунский активист Нзюи Манто на своей странице в Facebook. Согласно его статистике, в Украине могли погибнуть, как минимум, 65 камерунцев. Это те, чьи родственники написали активисту, пытаясь найти своих близких, которые оказались в российской армии.
В комментариях под публикациями о погибших камерунцах некоторые пользователи открыто заявляют, что сознательно выбрали бы поездку на фронт. "Я зарабатываю около 150 тысяч франков (примерно 260 долларов) у себя дома, семью вижу только время от времени. А мне предлагают поехать в Россию, где платят 3 миллиона франков (около 5 тысяч долларов) в месяц. Так за что мне умирать - за 150 тысяч или за 3 миллиона?", - пишет один из них. Тем не менее, как следует из сообщений родственников, ищущих пропавших, компенсаций, обещанных за гибель на войне, семьи не получают, несмотря на заверения, данные при подписании контрактов.
По словам Манто, набор в российскую армию проходит через российские посольства. Одновременно работают и вербовочные сети, которые заманивают граждан Камеруна в Россию. "Среди них есть студенты, которые приезжают в Россию учиться, или те, кто едет по трудовым контрактам, но в итоге многие попадают в российскую армию, чтобы не оказаться в тюрьме или не подвергнуться депортации", - пояснил Манто.
Что обещают мигрантам из Африки в российской армии?
В соцсетях Манто опубликовал фотографию предполагаемого вербовщика граждан Камеруна для участия в войне в Украине на стороне России. Манто полагает, что к этому может быть причастен некий Ален Жюрекс Ндум. Профиль этого человека закрыт, но в общих сведениях указано, что он родился в Камеруне, а потом окончил экономический факультет Орловского государственного института экономики и торговли. На одной из опубликованных фотографий он запечатлен в аэропорту вместе с двумя мужчинами, которые позже, как утверждает Манто, оказались на фронте в Украине. Под этой публикацией человек с именем Ален Жюрекс Ндум заявил, что не имеет отношения к вербовке и попросил удалить публикацию, порочащую его честь. DW обратилась к нему за комментарием, но не получила ответ.
Скриншот переписки с предполагаемым вербовщиком опубликовал один из подписчиков Манто. В сообщениях тот обещает единовременную выплату в 5 миллионов франков КФА (примерно 8 тысяч долларов США) и ежемесячную зарплату в 1,8 миллиона франков (более 3 тысяч долларов), а также возможность оформить российское гражданство. "Мы занимаемся всей процедурой: до получения визы и оформления авиабилета. Единственное 'но' - ты едешь в армию, а значит, есть риски", - следует из переписки.
Каждый год миграция из Камеруна в Россию растет
Рост числа мигрантов из Камеруна в Россию за последние три года - самый стремительный среди всех африканских стран. В 2022 году в РФ въехали 1280 граждан Камеруна, а в 2024-м - уже более 4600, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Уровень жизни в Камеруне, как и в других странах Африки, низкий. Камерун, как и соседняя с ним ЦАР, входит в зону влияния России через ЧВК "Вагнер", объясняет один из российских специалистов по Африке, попросивший об анонимности. Он предполагает, что у России там налажены каналы рекрутинга как местных жителей, так и военных специалистов. "Условия службы тяжелые, зарплаты младших офицеров даже в элитных батальонах быстрого реагирования (BIR) где-то в районе 300 евро", - говорит он, уточняя, что в Камеруне налаженная система военного образования и подготовки кадров.
По данным аналитиков онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru, Камерун становится популярным среди российских компаний для найма работников. Это коррелирует со статистикой российских властей, которые фиксируют рост миграции из Нигерии, Того, Буркина-Фасо, ЦАР и Гамбии. В целом количество въездов из стран Африки в Россию выросло на 51% - с 73,5 тысячи человек в 2022 году до 111 тысяч в 2024-м. Истинная цель визита африканских мигрантов в Россию зачастую неясна, многие при въезде называют своей целью "туризм". Также неизвестно, кто из них остается в России, а кто использует страну как транзитный пункт.
"Африка полна конфликтов и бедна"
Историк-африканист Ирина Филатова отмечает, что рост миграции из Африки - часть глобального тренда: "Африка бедна и полна конфликтов. В этих условиях эмиграция как бизнес просто не может не возникнуть". Она предположила, что рост числа мигрантов из Камеруна может быть связан с военным сотрудничеством между странами и наращиванием бизнес-связей. Исследовательница допускает, что этому может способствовать и активная российская пропаганда: "В публичном пространстве Россия продвигается как сильная антиколониальная держава. Важную роль играют соцсети и память о советской помощи". Призывов ехать именно в Россию Филатова, проживающая в ЮАР, не встречала, но допускает, что они могут звучать в отдельных странах. Она подчеркивает: "Я не уверена, что африканские власти рады утечке рабочей силы. Но если мигранты хотят, а Россия заинтересована - остановить их невозможно". По оценке эксперта, Россия сейчас заинтересована в Африке в качестве стратегического плацдарма: некоторые страны предстают для нее как союзники на международной арене, некоторые - поставляют минералы.
Рост числа въездов из стран Африки в Россию с 2022 года можно объяснить привлекательными предложениями на российском рынке труда, говорит независимый эксперт по Африке, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов. В России, напоминает он, ряд сфер остаются невостребованными, а зарплата там в несколько раз превосходит аналогичные позиции в ряде африканских стран, в том числе Камеруне. "В некоторых странах, например, средняя зарплата составляет порядка 200 долларов. В России даже на базовых позициях в строительстве, логистике или сфере услуг уровень оплаты зачастую выше. Кроме того, для многих привлекательна возможность переехать в страну с развитой инфраструктурой - централизованным отоплением, водо- и электроснабжением", - говорит он. При этом Целунов подчеркивает, что в общемировом масштабе Россия остается малозначительным направлением для африканской миграции.
Директор Центра миграционных исследований РФ Дмитрий Полетаев также отмечает, что по сравнению с другими регионами, миграционные потоки из Африки в Россию остаются слабыми - в основном в Россию приезжают на учебу. По его мнению, это связано с бытовым расизмом и ксенофобией: отношение к африканцам в России настороженное, что объясняется, в том числе, историческим отсутствием тесных контактов между россиянами и выходцами из Африки. Однако, как считает исследователь, учитывая экономические трудности в африканских странах, Россия, вероятно, будет активнее привлекать мигрантов из этих стран.
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