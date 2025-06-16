Из Камеруна на фронт в Украину? Чем РФ привлекает африканцев

Уровень жизни в Камеруне, как и в других странах Африки, низкий. Камерун, как и соседняя с ним ЦАР, входит в зону влияния России через ЧВК "Вагнер", объясняет один из российских специалистов по Африке, попросивший об анонимности. Он предполагает, что у России там налажены каналы рекрутинга как местных жителей, так и военных специалистов. "Условия службы тяжелые, зарплаты младших офицеров даже в элитных батальонах быстрого реагирования (BIR) где-то в районе 300 евро", - говорит он, уточняя, что в Камеруне налаженная система военного образования и подготовки кадров.

Жители Камеруна Фото: DW: Emin Danmez/AA/picture alliance

По данным аналитиков онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru, Камерун становится популярным среди российских компаний для найма работников. Это коррелирует со статистикой российских властей, которые фиксируют рост миграции из Нигерии, Того, Буркина-Фасо, ЦАР и Гамбии. В целом количество въездов из стран Африки в Россию выросло на 51% - с 73,5 тысячи человек в 2022 году до 111 тысяч в 2024-м. Истинная цель визита африканских мигрантов в Россию зачастую неясна, многие при въезде называют своей целью "туризм". Также неизвестно, кто из них остается в России, а кто использует страну как транзитный пункт.

"Африка полна конфликтов и бедна"