В ночь на воскресенье иранские военные нанесли массированный удар по Израилю, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек — это наиболее серьезные последствия ответа Ирана на израильские обстрелы его территории, которые начались в пятницу. Украинский МИД сообщил, что в числе погибших есть пятеро граждан Украины. Тем временем армия Израиля продолжала обстреливать различные цели в Иране, в том числе под удар попало здание Министерства обороны в Тегеране.
Рассказываем о главном по итогам третьего дня конфликта.
Ночной обстрел Израиля: разрушены жилые дома в Бат-Яме и Тамре
В ночь на воскресенье Иран нанес ракетные удары по Израилю, в результате которых, как сообщают власти, погибли по меньшей мере 10 человек. По официальным данным, более 100 израильтян получили ранения.
Наибольшие разрушения произвел удар по Бат-Яму, где погибли семь человек, в том числе по меньшей мере двое детей: 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.
Как сообщал корреспондент Би-би-си с места событий, ракета попала в 10-этажный жилой дом, обрушилась целая секция здания, под завалами изначально оказались 35 человек. Оконные рамы вылетели в домах, расположенных даже в 100 метрах от пострадавшей многоэтажки.
В воскресенье вечером МИД Украины сообщил Украинской службы Би-би-си, что, по предварительным данным посольства в Израиле, в числе погибших Бат-Яме были пять граждан Украины, в том числе трое детей (эти сведения несколько расходятся с цифрами, которые ранее приводили израильские источники).
«Личности погибших сейчас устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших», — было сказано в сообщении МИД.
Министерство пока не уточняет, каким образом погибшие попали в Израиль и были ли они также израильскими гражданами.
На место удара в Бат-Яме прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и обещал, что Иран заплатит «очень высокую цену» за гибель израильских граждан.
Он назвал удар «преднамеренным убийством мирных жителей, женщин и детей» и повторил, что Иран представляет «существенную угрозу» для Израиля.
Корреспонденты Би-би-си передают, что после ударов на улицах Бат-Яма началась паника, а на место прибыли сотрудники спасательных служб.
«Мы начали помогать людям в режиме триажа, пока одна сторона здания все еще горела, — рассказал нашему корреспонденту один из врачей. — Некоторые плакали, некоторые держали своих близких. Я видел страх в их глазах. Люди выходили все серые, все в гари, в пепле и обломках. У них было отравление дымом».
Еще четыре человека — женщины из одной семьи — погибли в городе Тамра на севере Израиля, населенном преимущественно арабами. Там в результате попадания иранской ракеты частично обрушился частный жилой дом.
Вечером в воскресенье Иран нанес новую волну ударов по Израилю, в результате которой начался пожар в Хайфе, несколько человек пострадали.
Удары Израиля по Ирану: сообщается о 128 погибших
Как передают корреспонденты Персидской службы Би-би-си и Службы мониторинга, в воскресенье иранские СМИ привели новые данные Министерства здравоохранения Ирана об убитых и раненых жителях в результате израильских ударов.
По сведениям властей Ирана, по состоянию на полдень субботы были убиты 128 иранцев, а около 900 получили ранения.
Постоянный представитель Ирана в ООН два дня назад заявлял, что в результате израильских ударов были убиты 78 человек, а 320 получили ранения. А официальная представительница правительства Ирана Фатемех Мохаджериани утверждала, что за последние три дня погибли по меньшей мере 30 женщин и детей (при этом она не называла общего числа жертв).
Высокопоставленные представители армии Ирана говорят, что в результате различных ударов погибли по меньшей мере 18 служащих Корпуса Стражей Исламской Революции. Известно также, что в результате ударов Израиля были убиты по меньшей мере семь иранских ядерных физиков.
Би-би-си не может верифицировать иранские данные о пострадавших и погибших, поскольку власти Ирана запрещают нам доступ в страну. Неясно также, могут ли некоторые пострадавшие учитываться в статистике дважды.
Армия обороны Израиля заявила, что в воскресенье атаковала в Иране 250 объектов.
Сообщалось, что среди них — штаб-квартира Министерства обороны Ирана, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и военное научно-исследовательское подразделение и, как заявили израильские военные, «дополнительные цели, где иранский режим скрывал ядерный архив».
Среди других целей были два объекта «двойного назначения», которые использовались как для военных, так и для ядерных операций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на армейского чиновника.
Министерство нефти Ирана также заявило, что израильский удар вызвал пожар на нефтебазе «Шахран», однако база продолжает функционировать.
По данным иранского информационного агентства ISNA, директор по снабжению и распределению Национальной компании по распределению нефтепродуктов заявил, что сотрудникам удалось предотвратить распространение пожара на другие резервуары.
Израильские военные начали рассылать уведомления об эвакуации на персидском языке жителям Тегерана, проживающим вблизи объектов, которые могут подвергнуться ударам.
Они предупреждают, что будут атаковать цели, которые, по их словам, связаны с ядерной программой Ирана, и люди должны покинуть их ради собственной безопасности.
В течение дня президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что в случае продолжения израильских атак Израиль ждет «более жесткий и суровый» ответ.
Трамп призывает закончить войну и не возражает против посредничества Путина
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Тем временем президент США Дональд Трамп вновь призвал прекратить войну между Израилем и Ираном и заявил, что предпринимает для этого все усилия.
«Иран и Израиль должны заключить сделку и заключат сделку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что делает для этого все возможное, и «сейчас происходит очень много встреч и звонков».
Администрация Трампа также заявляла о намерении быстро завершить войну России против Украины, а также Израиля — против палестинской группировки ХАМАС. Оба конфликта все еще активно продолжаются.
«Точно так же у нас скоро будет МИР между Израилем и Ираном, — заявил глава Белого дома. — СДЕЛАЕМ БЛИЖНИЙ ВОСТОК СНОВА ВЕЛИКИМ!»
Трамп также заявил, что не возражает, если Владимир Путин возьмет на себя роль посредника в установлении мира между Ираном и Израилем.
В ответ на соответствующий вопрос журналистов американского телеканала ABC News Трамп сказал: «Да, я бы против этого не возражал, Он [Путин] мне по этому поводу звонил. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации [вероятно, президент США имел в виду войну против Украины, которую развязал Путин — Ред.]. — Я думаю, что это все решится». (Цитата по посту говорившей с Трампом журналистки ABC News Рейчел Скотт в сети Х.)
В январе этого года Иран и Россия подписали договор о стратегическом партнерстве, Украина и ее западные союзники считают, что Тегеран активно предоставляет Москве вооружения и военные технологии.
При этом Россия также сохраняет отношения с Израилем.
Однако судьба переговоров по иранской ядерной программе, шестой раунд которых должен был состояться в воскресенье, теперь неясна.
Официально Иран не вышел из переговоров, но очевидно, что в условиях военных действий переговоры с Вашингтоном, которого Тегеран обвиняет в поддержке израильской военной кампании (а Вашингтон признает, что был уведомлен о ней заранее), вряд ли занимают первое место в списке приоритетов Тегерана.
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