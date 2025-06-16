Министерство нефти Ирана также заявило, что израильский удар вызвал пожар на нефтебазе «Шахран», однако база продолжает функционировать.

По данным иранского информационного агентства ISNA, директор по снабжению и распределению Национальной компании по распределению нефтепродуктов заявил, что сотрудникам удалось предотвратить распространение пожара на другие резервуары.

Разрушенное здание Фото: Getty Images

Израильские военные начали рассылать уведомления об эвакуации на персидском языке жителям Тегерана, проживающим вблизи объектов, которые могут подвергнуться ударам.

Они предупреждают, что будут атаковать цели, которые, по их словам, связаны с ядерной программой Ирана, и люди должны покинуть их ради собственной безопасности.

В течение дня президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что в случае продолжения израильских атак Израиль ждет «более жесткий и суровый» ответ.

Трамп призывает закончить войну и не возражает против посредничества Путина

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Тем временем президент США Дональд Трамп вновь призвал прекратить войну между Израилем и Ираном и заявил, что предпринимает для этого все усилия.

«Иран и Израиль должны заключить сделку и заключат сделку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что делает для этого все возможное, и «сейчас происходит очень много встреч и звонков».