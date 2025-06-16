США переместили часть своих систем ПВО из Украины на Ближний Восток

"Я всю неделю принимал участие на слушаниях в Конгрессе, и мне задали прямой вопрос: "Вы действительно перевезли системы противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток?" Я сказал: "Да, перевезли. Мы используем все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить безопасность наших людей в этом и других регионах мира", - сказал глава Пентагона.

Хегсет отметил, что теперь "война меняется на наших глазах", и даже небольшие беспилотники могут представлять серьезную угрозу. "Это страшно? Да, но у нас есть нужные люди на земле", - добавил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня сообщил, что Вашингтон отправил на Ближний Восток 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, несмотря на то, что ранее их обещала Киеву администрация Джо Байдена.

Еще раньше, 5 июня, газета The Wall Street Journal сообщила, что США по указанию Пита Хегсета отправили специальные ракетные детонаторы, которые должны быть переданы Украине, для нужд ВВС США на Ближнем Востоке. Согласно публикации, сообщение об этом решении без широкой огласки было направлено в Комитет по вооруженным силам Сената США. В документе указывалось, что необходимость в этих детонаторах была "неотложной проблемой", определенной главой Министерства обороны США.

13 июня Axios сообщил, что американские военные помогают Израилю перехватывать иранские ракеты, а 14 июня иранское информационное агентство Fars предупредило о возможных иранских ударах по военным базам США на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главная цель - не допустить создания Тегераном ядерной бомбы. В ответ Иран начал операцию True Promise 3, которая включала несколько ракетных и беспилотных ударов по территории Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к действиям Израиля.