На должность министра VARAM выдвинули Чударса

Премьер отметила, что Чударс имеет большой опыт работы в самоуправлении как многолетний мэр Саласпилса. Он был и министром, и депутатом и хорошо знаком со сферой ответственности Министерства умного управления и регионального развития.

Силиня и Чударс уже договорились о приоритетах на этом посту - развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта, анализе избирательного процесса и подготовке к выборам в Сейм, укреплении восточной границы и развитии регионов.

Как сообщалось, прежняя министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку, взяв на себя политическую ответственность за технические проблемы на выборах самоуправлений.

Раймонд Чударс (1974 г. рожд.) получил образование в Латвийском университете и с 2002 по 2009 год был практикующим юристом. В 2001 году он был избран в Саласпилсскую краевую думу и переизбирался вплоть до 2021 года, при этом с 2009 года занимал должность ее председателя.

В декабре 2022 года Чударс был назначен министром климата и энергетики во втором правительстве Кришьяниса Кариньша и занимал эту должность до его отставки.