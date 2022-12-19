Пн, 19.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Отец Бритни Спирс впервые после скандала рассказал об отношениях с дочерью

rus.tvnet.lv
Отец Бритни Спирс впервые после скандала рассказал об отношениях с дочерью
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Джейми и Бритни Спирс
Джейми и Бритни Спирс Фото: AP Photo/Scanpix

В интервью The Mail on Sunday отец американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears) поделился своей точкой зрения на эту историю и рассказал о своих отношениях с дочерью и внуками Джейденом и Шоном, пишет PeopleTalk.ru.

"Где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была ли бы она жива. Я не знаю... Для ее защиты, а также для защиты детей опекунство было отличным инструментом. Я не думаю, что без этого она вернула бы детей", - сказал отец Бритни Спирс журналистам. 

Это было трудное время для общения с Бритни, но он любит свою дочь. Мужчина признался, что очень скучает по внукам. По его словам, в семье сейчас полный бардак и надо продолжать молиться. 

Джейми Спирс также намекнул, что Бритни нездорова, и сказал, что будет позволять фанатам высказываться против него, чтобы защитить ее.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх