Отец Бритни Спирс впервые после скандала рассказал об отношениях с дочерью

"Где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была ли бы она жива. Я не знаю... Для ее защиты, а также для защиты детей опекунство было отличным инструментом. Я не думаю, что без этого она вернула бы детей", - сказал отец Бритни Спирс журналистам.

Это было трудное время для общения с Бритни, но он любит свою дочь. Мужчина признался, что очень скучает по внукам. По его словам, в семье сейчас полный бардак и надо продолжать молиться.

Джейми Спирс также намекнул, что Бритни нездорова, и сказал, что будет позволять фанатам высказываться против него, чтобы защитить ее.