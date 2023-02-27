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Реформа задом наперед? О переводе образования на государственный язык

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Реформа задом наперед? О переводе образования на государственный язык
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Фото: LETA/TVNET kolāža

"Черный Карлис", растяжки "Руки прочь от русских школ" и крупнейшие протесты со времен восстановления независимости - так Латвия еще в 2003 году начинала переход на обучение на государственном языке. 1 сентября этого года грядет финальный аккорд этой затянувшейся на 20 лет эпопеи.

Для одних это история о том, что "давно пора было, опоздали на 30 лет", для других - "подготовьте ресурсы и методики, а не экспериментируйте на бегу".

Материалом о переходе всех школ на государственный язык обучения редакция RUS TVNET продолжает серию статей "Взаимные претензии". В рамках этого проекта мы пытаемся без эмоций разобраться в вопросах, которые вызывают резонанс, упреки, обиды и недопонимание в нашем обществе.

Мы не стараемся решить вопросы, которые Латвия не могла решить 30 лет. Но мы верим, если попытаться увидеть точку зрения другой стороны, то окажется, что общего у нас куда больше, чем различного. Мы верим в силу диалога.

С 1 сентября 2023 года переход всех школ на государственный язык обучения состоится во всех дошкольных образовательных учреждениях, а также в 1-х, 4-х и 7-х классах. С 1 сентября 2024 года - во 2-х, 5-х и 8-х классах. И с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.

Переход затронет все школы для нацменьшинств, то есть - 17% от всех школ Латвии.

Если вы задаетесь вопросом, а как же 10-12 классы, то в средней школе по закону уже и так все образование должно быть только на латышском языке.

Согласно предыдущей редакции закона, доля латышского языка в 1-6-х классах была 50%, а в 7-9-х классах - 80%. Однако, составители изменений считают, что такое решение не обеспечивало достаточные знания госязыка у выпускников основной школы.

И, как обычно, в начале статьи - очень различные мнения известных в Латвии журналистов и активистов по этому вопросу.

А так можно?

Многие критики уверены, что переводя все школы на государственный язык обучения, Латвия нарушает как свои собственные, так и европейские законы.

Это не совсем так. Например, Дана и Доминик Джибути подали заявление в Конституционный суд Латвии, утверждая, что этот перевод противоречит 1-й, 112-й и 114-й статье Сатверсме.

Те самые статьи Сатверсме:

1-я статья. Латвия - это независимое демократическое государство.

112-я статья. У каждого есть право на образование. Государство обеспечивает возможность бесплатно получить основное и среднее образование. Основное образование обязательно.

114-я статья. У людей, относящихся к национальным меньшинствам, есть права сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность.

Впрочем, ни одну из этих статей переход не нарушает. Никто не лишает жителей страны права на образование. Просто это образование будет проходить исключительно на латышском языке. С нацменьшинствами тоже все в порядке. Пока Латвия не запрещает праздновать Масленицу или Хануку - никаких противоречий с Сатверсме нет.

С международными законами чуть сложнее. Буквально несколько недель назад стало известно, что эксперты ООН выступили с докладом, в котором осудили такие изменения в образовании Латвии.

В частности эксперты заявили, что запрет образования на языках нацменьшинств "противоречит правам человека и может считаться дискриминационным".

Но с точки зрения Латвии - никаких нарушений нет. Как написал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, ни один из договоров, подписанных Латвией, "не гарантирует автономное право выбирать язык образования отличный от государственного языка страны".

Европейский союз пока не комментировал ситуацию в Латвии, но, в целом, тоже критикует страны за нехватку образования для нацменьшинств. Например, Финляндию за нехватку школ для рома или Польшу за уменьшение финансирования программ обучения для немецкого национального меньшинства.

Но у Латвии, как известно, особый путь. И это не сарказм, а правда.

Авторы изменений в законопроекте считают, что нынешняя система обучения не способствует достаточному единению общества. Из-за чего в Латвии все еще существует разделение по родному языку.

Поэтому ссылаться на опыт Польши и Финляндии глупо. В обеих странах титульной нации больше 90%. В Латвии же, как известно, этнический состав куда более раздроблен.

При этом же Латвия себя позиционирует как "национальная страна". То есть, имея этнический состав ближе к Бельгии (где 56% фламандцев и 36% валлонов), наша страна хочет существовать именно как уже упомянутые Польша и Финляндия.

И не в целях этой статьи обсуждать - хорошо это или плохо. Это факт. И именно поэтому школы Латвии переходят на государственный язык обучения - чтобы через 10-20-30 лет у нас было монолитное общество, хотя бы с языковой точки зрения.

Рассмотрим вопрос на трех уровнях: ученики, учителя и администрация.

Ученики

"Но ведь бедные дети, придя в первый класс, не будут ничего понимать", - восклицают противники обязательного перехода.

Однако учителя считают, что современных детей не стоит недооценивать.

"Родители ориентируются на свой опыт латышского языка. Но дети, которые сейчас ходят в школу, у них уровень латышского языка намного выше, чем, например, когда я ходил в школу. Дети, в массе своей, понимают инструкцию на латышском языке".

Марк Гитерман - учитель математики, заместитель директора Рижской 22-й школы

В свою очередь, директор 72-й школы и соавтор реформы образования Skola 2030 Павел Пестов считает, что большим подспорьем для школ могут стать родители.

"Родители себя ощущают по-разному. Есть накопившиеся обиды и тут тоже вопрос коммуникации. Как родитель дома поддерживает, насколько он поддерживает? Ведет ли он ребенка в театр, в кино на латышском языке? Прочтет он в один вечер книгу на русском языке, а в другой - на латышском? Это же очень простые вещи. Но в то же время они очень сильны в плане того, какое у ребенка формируется отношение от родителя на самом деле.

Например, с некоторыми родителями мы говорили, они устраивают у себя дома один день на латышском языке.

То есть это такие простые вещи, которые, может быть, и не приходят в голову, но которые можно реализовать и очень поддержать ребенка в этой ситуации", - уверяет Пестов.

По его словам, самыми сложными станут ближайшие три года, когда школы будут переходить на новую систему.

"Конечно же, сложности у детей будут. В данном случае нам просто нужно эти три года особенно активно и интенсивно работать, чтобы, наконец-таки мы этот окончательный переход нормально сделали и больше к этому не возвращались, потому что иначе мы все время будем в подвешенном состоянии", - считает Пестов.

Надо отметить, что Ринкевич обещает обширную помощь ученикам: мероприятия, лагеря, анимационные фильмы и даже приложение для изучения латышского языка.

Еще одной целью этих изменений называется сплочение общества, чтобы дети уже со школьных лет не разделялись на "латышскоязычных" и "русскоязычных".

С одной стороны, просто перевод школ на государственный язык обучения, это слишком прямолинейный способ. Директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин в эфире программы "Кто вам платит?" высказал мнение, что школы так и останутся разделенными на "русские" и "латышские". "Когда президент говорит про сплочение и так далее... нет, это в итоге будут латышские школы для латышей, латышские школы для русских", - посетовал он.

С другой стороны, вероятно, в долгую перспективу "смешение" этих частей общества все равно произойдет. Дело в том, что родителям, чьи дети готовятся поступать в первый класс, дается приоритет при поступлении в школу, находящейся ближе всего к их месту жительства.

Раньше на выбор давалось две школы, одна из которых была школой с программой нацменьшинства. После же перехода у всех родителей будет приоритет только в одной школе - ближайшей к дому. Таким образом искусственное отделение школ для нацменьшинств через время будет становиться все менее заметным.

"Этот процесс не произойдет сам по себе. Мы должны планомерно работать над тем, чтобы в [бывшие русскоязычные] школы вошли учителя, которые являются носителями языка; чтобы в такие школы вошли дети, у которых родной язык латышский. Иначе мы добудем через несколько лет негласную сегрегацию, где все равно будут бывшие школы нацменьшинств. И я как родитель, у которого родной язык латышский, туда не пошлю детей.

Вот, мне кажется, это сверхзадача для нашего общества в том плане, чтобы у нас была единая школьная система, в которой мы едино работаем и учимся. Это очень важный аспект, который, еще раз повторюсь, сам по себе не произойдет".

Павел Пестов - директор 72-й школы и соавтор реформы образования Skola 2030

Учителя

Учителя и так должны знать государственный язык на уровне С1. Поэтому, если они были законопослушными, то с этой точки зрения для учителей ничего не изменится.

Проблема в том, что многие законопослушными не были. Относительно недавно пришла новость - в Риге за год было проверено 1000 педагогов и констатировано 187 случаев недостаточного знания латышского языка. 

Зачастую на одного педагога приходится несколько случаев, так как многие учителя и воспитатели работают сразу во многих учреждениях. Так что это не значит, что почти 20% педагогов не знают латышский, но числа все равно внушительные.

Еще в сентябре руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова заявила, что 

7% даугавпилсских педагогов не знают язык на уровень С1, а еще 7% педагогов признают, что им следует повышать квалификацию, таким образом, в целом 14% педагогов испытывают трудности с использованием государственного языка.

В общем, несмотря на законы, проблемы со знанием языка все еще существуют. Директор 72-й школы Пестов объясняет почему.

"В реальности - как? Допустим, у вас была проверка. И, допустим, учитель не владел достаточно языком. Семь-восемь лет назад он получил штраф, скажем, 20 евро. Он его заплатил. И что дальше? В реальности проверка-то не улучшает знание латышского языка, только констатирует. Сейчас ситуация, конечно, кардинально другая.

Если ты не проходишь проверку, ты завтра отстранен, а через три месяца - лишен работы. Но эти изменения в законе вступили в силу недавно", - говорит он.

Есть и еще один аспект проблемы.

Знать язык - это одно. А преподавать на нем так же качественно и увлеченно, как на родном - совсем другое. Надо вовремя реагировать на происходящее в классе, правильно хвалить (или критиковать) учеников, создавать хорошую атмосферу на уроке. Раньше именно в этих, менее формальных, частях процесса обучения можно было использовать те самые разрешенные 50% (или 20% в 7-9-х классах) русского языка. Теперь нужно будет повышать и свой уровень неформального латышского.

Администрация

Обычно, говоря о переводе школ на латышский язык обучения, упоминаются точки зрения детей, родителей и учителей. Но нельзя забывать и еще об одном важном акторе образования, которому это изменение несколько упростит жизнь.

"Если мы говорим на уровне, например, администрации школы, то такому маленькому государству, как Латвия, где ограниченный бюджет на образование, просто финансово невыгодно содержать две программы образования".

Марк Гитерман - учитель математики, заместитель директора Рижской 22-й школы

Он уточняет, что программа обучения на русском языке - это не просто перевод с латышского.

"Она также отличается количеством часов на предметах, потому что по русскоязычной программе много часов уходило на русский язык и русскую литературу. И, например, часов музыки было в основной школе было меньше. Соответственно, тебе нужно иметь по музыке две содержательные программы, их кто-то должен разработать, это стоит денег", - говорит Гитерман.

Кроме того, по его словам, в последние годы выросло количество родителей, которые, даже отдавая ребенка в школы нацменьшинств, хотели бы, чтобы они учились по основной программе.

"Но это тоже с точки зрения администрации школы, составление расписания и так далее, это тоже все сложно. Поэтому переход всех школ на государственный язык обучения с этой точки зрения упрощает жизнь для администрации", - считает Гитерман.

Соответственно, несколько проще станет и учителям. Работающим в школе с двумя программами, можно будет не переключаться, и составлять меньше учебных планов, домашних заданий, контрольных. Да и обмениваться методическими материалами станет намного проще.

Вопросы

Это, конечно, не значит, что у перехода совсем нет проблем. 

1. Неформальное общение

Понятно, что законом можно контролировать язык, на котором ведутся уроки или официальные школьные мероприятия. Но никто не может указывать детям, на каком языке общаться вне класса.

А это значит, что даже после перехода всех школ на латышский язык обучения, на переменах и между собой дети будут говорить так, как им проще. Из-за чего существует опасность разделения на "латышскоязычных" и "русскоязычных" не между школами, но внутри класса.

Впрочем, директор Рижской основной школе народного прикладного искусства О. Калпака Алла Штолцере в разговоре с RUS TVNET уверила, что с этим проблем нет. Несмотря на латышский язык обучения, ученики из русскоязычных семей успешно вливаются в коллектив и успешно учатся.

Построение здорового микроклимата в коллективе класса - это вечная проблема классного руководителя. Конфликты возникают по тысячам различных причин, и разный язык - просто еще одна из них. Квалифицированный педагог должен уметь решать такие вопросы. Но так мы подходим к следующему пункту.

2. Нехватка учителей

Учителей уже действительно не хватает. А значит не будет хватать и тех самых квалифицированных классных руководителей.

Причем, по данным на сайте Министерства образования и науки все хорошо. На начало 2020/2021 уч.г. (последний, по которому есть данные) - в школах Латвии работало 28 494 педагога. За 10 лет их число даже выросло - с 27 910 педагогов.

Проблема в том, что Министерство считает не людей - а ставки. А вот количество собственно учителей падает с каждым годом.

Если верить данным официального статистического портала Латвии (stat.gov.lv), в Латвии на начало 2010/2011 уч.г. работало 23 796 педагогов. А на начало 2020/2021 уч.г. уже только 21 204.

Падение на две с половиной тысячи за десять лет - совсем не соответствует оптимизму Министерства образования.

И, да, из-за языка уволится еще какое-то количество педагогов. И дефицит станет еще более заметным.

3. А что будет с учителями русского языка и литературы?

Вопрос, который забавно коррелирует с предыдущим пунктом. Дело в том, что после перехода учителя русского языка как родного станут абсолютно ненужными. А, учитывая планы (да, пока только планы) об отмене уроков русского и как иностранного, то учителя этой специализации станут еще менее нужными.

Да, кто-то сменит область знаний. Станет учителем английского, немецкого, культуры, истории. Но Латвия не предоставляет таких возможностей, это ложится на плечи самих учителей или школ.

Директор 72-й школы Павел Пестов уточнил, что для смены специализации педагогу нужно всего-лишь 160 часов обучения. Но часть педагогов все-таки покинет государственные школы, уйдя в репетиторство или частные учебные центры.

4. Дошкольное образование

Еще один аспект, о котором говорят мало. Ведь теперь на плечи воспитателей детского сада легла обязанность подготовить детей к первому классу, где все (а не 50%) будет на латышском. И это вдобавок ко всем остальным целям и задачам дошкольного образования. А ведь дошкольных педагогов не хватает ровно в той же степени (если не большей), как и учителей в школах.

Кроме того, именно в дошкольном образовании еще сильнее заметна проблема незнания педагогами латышского языка в достаточной степени.

Не говоря уже о том, что, по убеждению многих экспертов, именно с этого уровня надо было собственно начинать переход на государственный язык обучения много лет назад. Латвия начала задом наперед - с подростков, потеряв много лет. 

***

Перевод всех школ Латвии на государственный язык обучения все еще звучит экспериментом. 

И было бы глупо спорить с тем, что такое решение проблемы разделения общества на "латышскоговорящих" и "русскоговорящих" выглядит весьма топорно. По большому счету, системе образования предлагается самой справиться с достаточно серьезными проблемами, которые, конечно же, возникнут во время таких изменений.

Но при этом и истеричные крики противников перевода на 90% состоят из необоснованных претензий. Да, детям будет непросто. Но качественный педагог им поможет, а некачественный испортил бы процесс образования на любом языке.

При этом, практически все профессионалы в области говорят об одном: крайне важно, как именно пройдет сама реформа. Как будут работать администрации школ, самоуправления, правительство. Будут ли детям помогать родители? Станут ли учителя мотивированы развивать свой латышский язык?

И самое главное, учитывая предыдущий опыт, не получится ли так, что "строгость латвийской реформы смягчается необязательностью ее исполнения"?

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