Реформа задом наперед? О переводе образования на государственный язык

Согласно предыдущей редакции закона, доля латышского языка в 1-6-х классах была 50%, а в 7-9-х классах - 80%. Однако, составители изменений считают, что такое решение не обеспечивало достаточные знания госязыка у выпускников основной школы.
И, как обычно, в начале статьи - очень различные мнения известных в Латвии журналистов и активистов по этому вопросу.
А так можно?
Многие критики уверены, что переводя все школы на государственный язык обучения, Латвия нарушает как свои собственные, так и европейские законы.
Это не совсем так. Например, Дана и Доминик Джибути подали заявление в Конституционный суд Латвии, утверждая, что этот перевод противоречит 1-й, 112-й и 114-й статье Сатверсме.
Те самые статьи Сатверсме:
1-я статья. Латвия - это независимое демократическое государство.
112-я статья. У каждого есть право на образование. Государство обеспечивает возможность бесплатно получить основное и среднее образование. Основное образование обязательно.
114-я статья. У людей, относящихся к национальным меньшинствам, есть права сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность.
Впрочем, ни одну из этих статей переход не нарушает. Никто не лишает жителей страны права на образование. Просто это образование будет проходить исключительно на латышском языке. С нацменьшинствами тоже все в порядке. Пока Латвия не запрещает праздновать Масленицу или Хануку - никаких противоречий с Сатверсме нет.
С международными законами чуть сложнее. Буквально несколько недель назад стало известно, что эксперты ООН выступили с докладом, в котором осудили такие изменения в образовании Латвии.