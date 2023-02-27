Реформа задом наперед? О переводе образования на государственный язык

Кроме того, именно в дошкольном образовании еще сильнее заметна проблема незнания педагогами латышского языка в достаточной степени.

Не говоря уже о том, что, по убеждению многих экспертов, именно с этого уровня надо было собственно начинать переход на государственный язык обучения много лет назад. Латвия начала задом наперед - с подростков, потеряв много лет.

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Перевод всех школ Латвии на государственный язык обучения все еще звучит экспериментом.

И было бы глупо спорить с тем, что такое решение проблемы разделения общества на "латышскоговорящих" и "русскоговорящих" выглядит весьма топорно. По большому счету, системе образования предлагается самой справиться с достаточно серьезными проблемами, которые, конечно же, возникнут во время таких изменений.

Но при этом и истеричные крики противников перевода на 90% состоят из необоснованных претензий. Да, детям будет непросто. Но качественный педагог им поможет, а некачественный испортил бы процесс образования на любом языке.

При этом, практически все профессионалы в области говорят об одном: крайне важно, как именно пройдет сама реформа. Как будут работать администрации школ, самоуправления, правительство. Будут ли детям помогать родители? Станут ли учителя мотивированы развивать свой латышский язык?

И самое главное, учитывая предыдущий опыт, не получится ли так, что "строгость латвийской реформы смягчается необязательностью ее исполнения"?