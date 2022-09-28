В Даугавпилсе не хватает учителей, которые могли бы преподавать на латышском языке

Школьникам нужна индивидуальная поддержка в изучении языка, потому что во многих семьях на латышском не говорят, да и в городской среде его недостаточно слышат, подчеркнула Исупова.

Местное самоуправление пытается "переманить родителей на свою сторону", объясняя, почему образование на латышском языке необходимо, и в настоящее время родители больше не возражают, сказала представитель Даугавпилса.

По словам Кристине Ниедре-Латхере из Лиепайского управления образования, в Лиепае проблемы с госязыком не так велики - в школах "проблемных" учителей около десяти, а в дошкольных учреждениях - до 15.

Представитель Лиепаи призвала пересмотреть требования к языковому экзамену, отметив, что многие учителя не могут сдать экзамен "из-за чрезмерно высоких требований к письменной части".

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке поддержала поправки о переводе образования на государственный язык перед последним чтением.

Поправки предусматривают поручить Кабинету министров установить образец образовательной программы по языкам меньшинств и истории культуры и принципы ее реализации.

С 1 сентября 2023 года программы общего образования будут полностью преподаваться на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классах, с 1 сентября 2024 года - во 2-х, 5-х и 8-х классах, с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах. Планируется, что с 1 сентября следующего года только на латышском языке будет и дошкольное образование.