За год в Риге проверено около 1000 педагогов - в 187 случаях знаний латышского недостаточно

В целом Центр государственного языка проводил проверки владения государственным языком в 43 рижских школах и дошкольных учебных заведениях, контролируя знания государственного языка педагогов в соответствии с нормативными требованиями.

Проверки Центра государственного языка в Риге, в основном, были проведены в учреждениях дошкольного образования и только в части школ Риги.

Всего было обнаружено 187 случаев, когда знания государственного языка не соответствовали требованиям. Во многих случаях несколько педагогов одновременно принадлежали нескольким образовательным учреждениям, поэтому общее количество таких педагогов было меньше, чем количество фактов констатированных нарушений, сообщается в самоуправлении.

В 2022 году в соответствии с опубликованными данными Центра государственного языка удельный вес констатированных во всех проведенных проверках нарушений не превышал 10%.

Всего в прошлом году в Риге 72 педагога прекратили трудовые правовые отношения, а 23 в соответствии с регулированием отстранены на три месяца, во время которых они должны были совершенствовать свои языковые навыки.

В самоуправлении отмечается, что проверки языка проходят уже несколько лет.

Центр государственного языка информирует самоуправление о случаях, в которых констатируется несоответствие знаний педагогов установленному уровню знаний государственного языка. В этих случаях проводится разговор с руководством учреждения образования о шагах по устранению проблемы.

После получения предупреждения часть педагогов улучшила знания государственного языка в соответствии с требованиями, а в отдельных учреждениях часть педагогов трудовые отношения не продолжили.

В целом ситуация не характеризуется как критическая, но, учитывая, что педагогов не хватает, каждая новая вакансия может создать вызов для обеспечения качественного учебного процесса, пояснили в самоуправлении.