Разбор ⟩ Докладчики ООН осудили запрет образования на языках нацменьшинств - что отвечает Латвия?

Ринкевич также отмечает, что в Латвии возможно общественное обсуждение, в том числе и через платформу Manabalss.lv, а при составлении поправок проводилось обсуждение с негосударственными организациями.

А судьи кто?

Стоит упомянуть имена экспертов ООН: спецдокладчик по вопросам меньшинств Фернан де Варен, спецдокладчик по праву на образование Фарида Шахид и спецдокладчик по культурным правам Александра Ксантаки.

Последняя недавно попала в небольшой скандал, потому что она была соавтором доклада, в котором рекомендовала допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, назвав санкции Международного олимпийского комитета "дискриминационными".

Остальные два эксперта таким общественным резонансом не отметились. В целом эта тройка экспертов зачастую работает вместе над вопросами дискриминации национальных меньшинств.

В частности, их предыдущий совместный доклад был посвящен тибетским детям в Китае, которых "заставляют ассимилироваться".

Кроме того, отмечается, что эти эксперты ООН являются частью "Специальных процедур Совета по правам человека" и работают на волонтерских началах - бесплатно.

Что будет дальше?

Несмотря на радость критиков перехода школ Латвии на государственный язык образования, следует отметить, что сам по себе доклад ООН не требует от Латвии каких-то ответных действий. По большому счету это просто мнение ООН. Подобные доклады выпускаются регулярно, как, например, упомянутый выше доклад о тибетских детях в Китае.

Страна, к которой относится такой доклад, может принять его во внимание, а может и не принять. И, судя по ответу Ринкевича еще в декабре 2022 года, Латвия не планирует отказываться от реформы только из-за мнения ООН.

Однако это, конечно, показатель того, как к подобному относятся в международном сообществе. Но для реальных изменений требуются решения Еврокомиссии или Европейского суда по правам человека.