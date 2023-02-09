Вчера, 8 февраля, в свет вышел доклад ООН о ситуации с образованием на языке нацменьшинств в Латвии. Это вызвало широкое обсуждение в социальных сетях - но грядут ли реальные изменения? Разбираемся ниже.
Разбор ⟩ Докладчики ООН осудили запрет образования на языках нацменьшинств - что отвечает Латвия?
Исторический контекст
Напомним, что происходит. С 1 сентября 2023 года Латвия начинает полный переход всех школ, в том числе и частных, на государственный язык обучения.
В сентябре этого года образование на латышском языке начнется во всех дошкольных образовательных учреждениях, а также в 1-х, 4-х и 7-х классах. С 1 сентября 2024 года - во 2-х, 5-х и 8-х классах. И с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.
Такие поправки к Закону об образовании Сейм Латвии принял 29 сентября 2022 года.
Что говорит ООН?
В докладе ООН (который можно прочитать по этой ссылке) говорится о том, что такая практика "противоречит правам человека и может считаться дискриминационной".
Кроме того, вопросы к этим изменениям возникли не недавно. Еще 28 сентября (то есть за день до принятия поправок) те самые эксперты, которые и составили доклад, направили письмо Латвии, в котором уже выражали сомнения и критику по поводу этого решения.
"Латвийские власти должны прояснить жесткие ограничения на образование на языке нацменьшинств, фактически равные его ликвидации, и провести процесс консультаций с заинтересованными сообществами меньшинств", - говорится в заключении доклада.
"Правительство Латвии обязано в соответствии с международным правом и региональными инструментами защищать и поддерживать языковые права нацменьшинств страны без дискриминации", - заявили эксперты.
Реакция Латвии
На новый доклад ООН реакции официальных лиц пока не последовало. Но еще в декабре 2022 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ответил на то самое письмо авторов доклада.
Полностью ответ можно прочитать тут. Но в целом его можно разделить на две части.
В первой Ринкевич рассказывает об истории Латвии, о том, что из-за советской оккупации значительно снизилась доля этнических латышей - до 52% в 1989 году.
Поэтому, объясняет министр, одной из целей независимой Латвии стала борьба за латышский язык, его сохранение и использование на государственном уровне. Что и привело в том числе к изменениям в школьной системе.
Ринкевич отдельно отмечает, что "у детей и учеников будет право учить язык нацменьшинств и историю культуры (на языке нацменьшинств) в программах образования по интересам, спонсируемых государством и местными самоуправлениями".
Кроме того, министр обещает широкую поддержку ученикам и учителям: мероприятия, лагеря, анимационные фильмы и даже приложение для изучения латышского языка.
Во второй же части ответа Ринкевич доказывает, что решение Сейма не нарушает международных договоренностей Латвии.
По его словам, ни один из договоров, подписанных Латвией, "не гарантирует автономное право выбирать язык образования, отличный от государственного языка страны".
Ринкевич также отмечает, что в Латвии возможно общественное обсуждение, в том числе и через платформу Manabalss.lv, а при составлении поправок проводилось обсуждение с негосударственными организациями.
А судьи кто?
Стоит упомянуть имена экспертов ООН: спецдокладчик по вопросам меньшинств Фернан де Варен, спецдокладчик по праву на образование Фарида Шахид и спецдокладчик по культурным правам Александра Ксантаки.
Последняя недавно попала в небольшой скандал, потому что она была соавтором доклада, в котором рекомендовала допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, назвав санкции Международного олимпийского комитета "дискриминационными".
Остальные два эксперта таким общественным резонансом не отметились. В целом эта тройка экспертов зачастую работает вместе над вопросами дискриминации национальных меньшинств.
В частности, их предыдущий совместный доклад был посвящен тибетским детям в Китае, которых "заставляют ассимилироваться".
Кроме того, отмечается, что эти эксперты ООН являются частью "Специальных процедур Совета по правам человека" и работают на волонтерских началах - бесплатно.
Что будет дальше?
Несмотря на радость критиков перехода школ Латвии на государственный язык образования, следует отметить, что сам по себе доклад ООН не требует от Латвии каких-то ответных действий. По большому счету это просто мнение ООН. Подобные доклады выпускаются регулярно, как, например, упомянутый выше доклад о тибетских детях в Китае.
Страна, к которой относится такой доклад, может принять его во внимание, а может и не принять. И, судя по ответу Ринкевича еще в декабре 2022 года, Латвия не планирует отказываться от реформы только из-за мнения ООН.
Однако это, конечно, показатель того, как к подобному относятся в международном сообществе. Но для реальных изменений требуются решения Еврокомиссии или Европейского суда по правам человека.
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