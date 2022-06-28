"За единые школы, а не экс-русские и латышские". О профанации при переходе на государственный язык

я думаю, что первыми, кто будет против всего происходящего, будут латышские школы, латышские педагоги и представители, наверно, латышской культурной интеллигенции".

Об идеальной школе - не на бумаге

Депутат Рижской думы, член Комитета образования, культуры и спорта, а в недавнем прошлом педагог Рижской средней школы № 22 Антонина Ненашева к нынешней модели перехода к образованию только на государственном языке тоже относится скептически. Она выступает за "идеальную школу не на бумаге", которая едина для всех: "Эта школьная реформа - чем она неудачная? Тем, что они оставляют отдельно школы и говорят: "Вы просто русская школа, которая будет учиться на латышском". То есть я всегда хотела, чтобы у нас была как бы одна школа. (...) По идее, если мы говорим, что больше нет как таковой русскоязычной школы, будет только чисто латышская, то дальше вопрос на практике. Это, по идее, значит, что любой латыш может пойти в любую школу, например, и в 22-ю (сейчас - школа нацменьшинств. - Прим. ред). Но латышская политическая элита не до конца понимает, совсем не понимает, что реально в этой школе происходит. Хотят ли они, чтобы их дети условно пошли в экс-школу для нацменьшинств? Ну так если это больше не школы нацменьшинств, значит, по идее, должны хотеть..." - рассуждает политик.

Ненашева согласна, что для Риги планируемый переход особенно болезнен, но государство сейчас спихивает решение проблемы на плечи муниципалитета - сами как-то подготавливайте и удерживайте учителей... "Мне кажется, что государство, если такие реформы проводит, все-таки должно предложить механизм, как тогда реально это будет работать?". Политик отметила, что в таких городах, как Рига, обычно рядом всегда стоят две школы - с государственным языком обучения и для нацменьшинств, и в идеальном мире эти учебные заведения надо объединять, чтобы дети шли в любое из них в зависимости от географии и качества обучения, а не по языковому принципу, ведь на бумаге язык обучения теперь единый для всех.

Политик отметила, что представляемая ею партия "Прогрессивные" с самого начала выступала за единую школьную систему, в которой, безусловно, обучение - на латышском языке, но нет разделения учащихся по языковому принципу - все учатся вместе, и это и есть реальное зеркало общества. В конечном итоге, считает Ненашева, все к этому и придет, просто с нынешним подходом понадобится больше времени: "Если бы они [политики, продвигающие реформу] хотели делать это правильно, тогда нужно было бы еще поспособствовать этому процессу, чтобы это было быстрее. В том плане, что ты должен поддержать, например, миграцию одних учителей в одну школу, а других - в другую".

Рижская 1-я государственная гимназия как образец

Помимо всего прочего, в идеальном понимании Антонины Ненашевой, если и объединять школы, то в каждой следует предлагать качественное обучение в том числе русскому языку и литературе. Более того, по ее мнению, качественное отдельное преподавание русского языка и литературы даже лучше, чем билингвальное образование, когда и латышский не на уровне, и знание русского уже хромает - "ни туда ни сюда". В качестве хорошего примера политик назвала Рижскую 1-ю государственную гимназию, в которой очень высокая планка изучения русского языка и литературы, и, что примечательно, уже сейчас в "латышской" гимназии учится много русскоязычных детей, пропорция близка к 50/50. И это то, какими и должны быть школы в Латвии.

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Видео: Антонина Ненашева об идеальной школе в Латвии не на бумаге