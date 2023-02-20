RUS TVNET представляет ⟩ Новый дискуссионный проект "Взаимные претензии"

И за этими спорами зачастую теряется суть тех самых претензий. Этим проектом мы надеемся вернуть их на уровень диалога. Спокойно и без эмоций разобраться в проблемах, постаравшись увидеть обе точки зрения.
Еще раз - мы не стараемся решить вопросы, которые Латвия не могла решить 30 лет. Но мы верим, что если попытаться увидеть точку зрения другой стороны, то окажется, что общего у нас куда больше, чем различий.
О чем "Взаимные претензии"?
В цикле "Взаимные претензии" выйдет шесть статей на шесть тем. Все эти статьи выйдут как на русском, так и на латышском языке, все с той же целью - поддерживать диалог.
- Почему многие русскоязычные так и не выучили латышский язык?
- Переход всех школ на латышский язык обучения.
- Как и когда следует чтить конец Второй мировой войны?
- Статус негражданина - причины и последствия.
- Латвия в СССР - так ли все плохо, так ли все прекрасно?
- Русскоязычные платят те же налоги, но где их голос?
К каждой статье, кроме аналитического текста, будет прилагаться видеоролик, в котором свое мнение по заданной теме высказали лидеры мнений Латвии. Мы специально поговорили с людьми очень разных политических и социальных взглядов - как с русскоязычными, так и с латышами.
В коротких видеоинтервью приняли участие:
- Том Лусис, публицист TVNET;
- Алексей Стетюха, публицист;
- Владислава Романова, активист;
- Инга Спринге, журналист-исследователь Re:Baltica;
- Инна Плавока, главный редактор портала Chayka.lv;
- Фредерикс Озолс, лектор и публицист.
Краткий взгляд на ответы наших гостей:
Когда же выйдут "Взаимные претензии"?
Первая статья вас ждет уже завтра, 21 февраля, после чего по одной они будут появляться каждую неделю. И, разумеется, мы будем рады вашим мнениям и комментариям - но только высказанным корректно и вежливо.
Авторы проекта "Взаимные претензии" - журналисты RUS TVNET Артем Липин, Андрей Тимофеев и Вероника Рутковска.
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