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RUS TVNET представляет ⟩ Новый дискуссионный проект "Взаимные претензии"

Артем Липин Андрей Тимофеев Вероника Рутковска Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
Новый дискуссионный проект "Взаимные претензии"
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Проект RUS TVNET "Взаимные претензии"/Savstarpējās pretenzijas
Проект RUS TVNET "Взаимные претензии"/Savstarpējās pretenzijas Фото: Rus TVNET

24 февраля исполнится год с того дня, как началась полномасштабная война России в Украине. Страшные события за пределами Латвии с новой силой обострили вопросы, которые годами разделяли наше общество.

Снос памятника в Пардаугаве, окончательный перевод школ на государственный язык обучения, ужесточение политики ВНЖ. Ужаснувшись от материализовавшейся угрозы со стороны соседней страны-агрессора, Латвия заботится о собственной безопасности. Политическая элита Латвии назвала это время "окном возможностей". Русскоязычная часть населения изменения принимает практически молча, при этом даже социологи не берутся ответить, что на самом деле в головах тех жителей Латвии, для кого русский язык родной.

"Это надо было сделать давно. И в какой-то степени глупо, что для того, чтобы это случилось, должна была начаться война в Украине", - говорит одна сторона. "То, что началось год назад, после 24 февраля, у меня есть ощущение, что сейчас в Латвии решили полностью задавить русскую культуру, вообще любое слово "русский" выдавить напрочь, чтобы люди не говорили по-русски, не думали по-русски, чтобы, если ты где-то появляешься как русскоязычный, ты должен покаяться", - отвечает вторая сторона.

Как научить всех жителей Латвии латышскому языку? Почему в Латвии закрывают школы нацменьшинств? Как чтить окончание Второй мировой войны? На эти и другие вопросы RUS TVNET постарается ответить в серии статей "Взаимные претензии".

Почему такое название - "Взаимные претензии"?

Сложно отрицать, что у Латвии непростой путь именно с этнической точки зрения.

С одной стороны, Латвия позиционирует себя именно как национальное государство по всем заветам мононациональных стран мира - один язык, одна культура и одни ценности.

С другой, никуда не исчезают сотни тысяч представителей других национальностей, в частности, русскоязычные. И из-за этой дихотомии в нашем обществе поднакопился ряд проблем, даже упоминание которых приводит к громким дискуссиям и острым словам.

И за этими спорами зачастую теряется суть тех самых претензий. Этим проектом мы надеемся вернуть их на уровень диалога. Спокойно и без эмоций разобраться в проблемах, постаравшись увидеть обе точки зрения.

Еще раз - мы не стараемся решить вопросы, которые Латвия не могла решить 30 лет. Но мы верим, что если попытаться увидеть точку зрения другой стороны, то окажется, что общего у нас куда больше, чем различий.

О чем "Взаимные претензии"?

В цикле "Взаимные претензии" выйдет шесть статей на шесть тем. Все эти статьи выйдут как на русском, так и на латышском языке, все с той же целью - поддерживать диалог.

  1. Почему многие русскоязычные так и не выучили латышский язык?
  2. Переход всех школ на латышский язык обучения.
  3. Как и когда следует чтить конец Второй мировой войны?
  4. Статус негражданина - причины и последствия.
  5. Латвия в СССР - так ли все плохо, так ли все прекрасно?
  6. Русскоязычные платят те же налоги, но где их голос?

К каждой статье, кроме аналитического текста, будет прилагаться видеоролик, в котором свое мнение по заданной теме высказали лидеры мнений Латвии. Мы специально поговорили с людьми очень разных политических и социальных взглядов - как с русскоязычными, так и с латышами.

В коротких видеоинтервью приняли участие:

  • Том Лусис, публицист TVNET;
  • Алексей Стетюха, публицист;
  • Владислава Романова, активист;
  • Инга Спринге, журналист-исследователь Re:Baltica;
  • Инна Плавока, главный редактор портала Chayka.lv;
  • Фредерикс Озолс, лектор и публицист.

Краткий взгляд на ответы наших гостей:

Когда же выйдут "Взаимные претензии"?

Первая статья вас ждет уже завтра, 21 февраля, после чего по одной они будут появляться каждую неделю. И, разумеется, мы будем рады вашим мнениям и комментариям - но только высказанным корректно и вежливо.

Авторы проекта "Взаимные претензии" - журналисты RUS TVNET Артем Липин, Андрей Тимофеев и Вероника Рутковска. 

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