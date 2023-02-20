RUS TVNET представляет ⟩ Новый дискуссионный проект "Взаимные претензии"

"Это надо было сделать давно. И в какой-то степени глупо, что для того, чтобы это случилось, должна была начаться война в Украине", - говорит одна сторона. "То, что началось год назад, после 24 февраля, у меня есть ощущение, что сейчас в Латвии решили полностью задавить русскую культуру, вообще любое слово "русский" выдавить напрочь, чтобы люди не говорили по-русски, не думали по-русски, чтобы, если ты где-то появляешься как русскоязычный, ты должен покаяться", - отвечает вторая сторона.

Как научить всех жителей Латвии латышскому языку? Почему в Латвии закрывают школы нацменьшинств? Как чтить окончание Второй мировой войны? На эти и другие вопросы RUS TVNET постарается ответить в серии статей "Взаимные претензии".

Почему такое название - "Взаимные претензии"?

Сложно отрицать, что у Латвии непростой путь именно с этнической точки зрения.

С одной стороны, Латвия позиционирует себя именно как национальное государство по всем заветам мононациональных стран мира - один язык, одна культура и одни ценности.