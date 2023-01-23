Почему латвийцы, уехавшие за границу, возвращаются на родину?

"Сегодня в равной степени возвращаются и представители простых профессий, и хорошо оплачиваемые специалисты, такие как финансисты, врачи, менеджеры и др.

В последние годы привлекательность Латвии для реэмигрантов значительно возросла, чему способствует рост зарплат в Рижском регионе",

- говорит координатор по реэмиграции Рижского региона планирования Дайна Шулца.

В прошлом году больше всего латвийцев вернулось из европейских стран - Великобритании, Швеции, Норвегии, Ирландии и Германии. С каждым годом также растет интерес и количество репатриантов из США.

В прошлом году через координатора по вопросам реэмиграции в Рижский регион вернулись 198 человек, а сейчас ведется работа еще с более чем 530 реэмигрантами. За четыре года с начала программы реэмиграции Рижский регион начал сотрудничество с 2917 латвийцами за рубежом, и 905 уже вернулись на родину.

Более половины вернувшихся выбрали местом жительства Ригу, далее следуют Юрмала, Адажи, Марупе, Сигулда, Саласпилс, Кекава, Ропажи и Олайне