Эстонскому орнитологу-любителю Свену Хыбемяги за короткое время пришлось столкнуться с очередным диким глухарем, который по каким-то причинам решил перебраться на зимовку в людское поселение. Если на Рождество мужчина поймал крупнейшего в Европе представителя семейства фазановых в Рягивере, то в субботу он должен был сделать то же самое в Роэла. В конце статьи прилагается видео ловли лесной птицы в Роэла, пишет Rus.Postimees.
Фото и видео ⟩ Забредшего к людям глухаря поймали и вернули в лес
Если во время свадебных игр и гнездования глухари ведут себя довольно заносчиво, то зимой, по словам Хыбемяги, они довольно вялые. На этот раз ему потребовалось всего пять минут, чтобы поймать дичь, перебравшуюся в таунхаусы Роэла, хотя у него не было подходящих снастей. Птицу вернули в естественную среду обитания и выпустили в районе Коляку, где много сосен, необходимых для питания диких животных.
В пятницу Хыбемяги, который является председателем правления Ляэне-Вируского объединения самоуправлений, был на торжественном мероприятии - чествовали творцов и деятелей года Ляэне-Вирумаа: "Подошел знакомый и спросил, чем могу помочь - у них в Роэла странная история, что глухарь какое-то время живет среди людей, спит на террасах и стучит в окна. Я обещал, что пойду посмотрю, если птица все еще будет на том же месте на следующее утро".
Так и было. "Во время Рождества со мной произошло нечто подобное - тогда меня позвали в Рягивере, где дикий петух тоже переселился к людям, - сказал Хыбемяги. - Они питаются сосновыми побегами, и в среде обитания человека у них нет богатого обеденного стола. Кроме того, есть и другие опасности. В любом случае разумнее поймать птицу и вернуть ее домой подальше в лес".
Будучи орнитологом-любителем, Хыбемяги в основном занимается кольцеванием мелких птиц. "У меня нет снастей для ловли более крупных персонажей, - сказал он. - Я взял сачок меньшего размера - им я работал и в Рягивере. Он также помог и в этот раз, мне потребовалось минут пять, прежде чем я поймал самку. Зимой у них кружится голова и они неуклюжи, птица не оказывала никакого сопротивления".
Конечно, Роэла тоже получила кольцо в лесу. "Популяция диких животных сокращается, и на самом деле Агентство по охране окружающей среды хочет, чтобы если дикие животные уже были пойманы, то они также были оснащены устройством GPS, - сказал орнитолог-любитель. - Но на этот раз все произошло так внезапно, что я не смог. Я должен был отвезти птицу в Тарту, но это было невозможно".
Свен Хыбемяги сказал, что это его третья близкая встреча с глухарем. Весной прошлого года ему пришлось столкнуться с дикой птицей в окрестностях Вяйке-Маарья. "Это был так называемый сумасшедший лес. У некоторых самцов весной наблюдается переизбыток гормонов, и они склонны нападать на всех и вся, - пояснил Хыбемяги. - Поскольку в Вяйке-Маарья глухарь в своем сумасшествии кидался на людей, я думал его окольцевать. Но это уже было сделано. Вдобавок птица меня еще и побила".
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