Фото и видео ⟩ Забредшего к людям глухаря поймали и вернули в лес

Будучи орнитологом-любителем, Хыбемяги в основном занимается кольцеванием мелких птиц. "У меня нет снастей для ловли более крупных персонажей, - сказал он. - Я взял сачок меньшего размера - им я работал и в Рягивере. Он также помог и в этот раз, мне потребовалось минут пять, прежде чем я поймал самку. Зимой у них кружится голова и они неуклюжи, птица не оказывала никакого сопротивления".

Конечно, Роэла тоже получила кольцо в лесу. "Популяция диких животных сокращается, и на самом деле Агентство по охране окружающей среды хочет, чтобы если дикие животные уже были пойманы, то они также были оснащены устройством GPS, - сказал орнитолог-любитель. - Но на этот раз все произошло так внезапно, что я не смог. Я должен был отвезти птицу в Тарту, но это было невозможно".

​Свен Хыбемяги сказал, что это его третья близкая встреча с глухарем. Весной прошлого года ему пришлось столкнуться с дикой птицей в окрестностях Вяйке-Маарья. "Это был так называемый сумасшедший лес. У некоторых самцов весной наблюдается переизбыток гормонов, и они склонны нападать на всех и вся, - пояснил Хыбемяги. - Поскольку в Вяйке-Маарья глухарь в своем сумасшествии кидался на людей, я думал его окольцевать. Но это уже было сделано. Вдобавок птица меня еще и побила".