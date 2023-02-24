"Привязали собак к дереву": просят откликнуться свидетелей жестокого обращения с животными

"Это утро началось для нас со звонка о том, что в Межапарке возле парка приключений Mežakaķis к дереву привязаны две собаки. Когда мы приехали, то обнаружили, что там были привязаны собака и щенок в возрасте до года. К сожалению, оба были без микрочипов", - пишет Dzīvnieku policija.