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"Привязали собак к дереву": просят откликнуться свидетелей жестокого обращения с животными

rus.tvnet.lv
"Привязали собак к дереву": просят откликнуться свидетелей жестокого обращения с животными
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Привязанные собаки
Привязанные собаки Фото: Dzīvnieku Policija/Facebook.com

Dzīvnieku policija констатировала случай, когда с животными жестоко обращались. Две собаки были привязаны к дереву в Межапарке.

"Это утро началось для нас со звонка о том, что в Межапарке возле парка приключений Mežakaķis к дереву привязаны две собаки. Когда мы приехали, то обнаружили, что там были привязаны собака и щенок в возрасте до года. К сожалению, оба были без микрочипов", - пишет Dzīvnieku policija.

В настоящее время животные доставлены в безопасное место - в приют для животных Ulubele.

Dzīvnieku policija просит всех, кто узнает двух собак или видел, кто привязал животных к дереву в лесу холодной ночью, обращаться в Dzīvnieku policija по телефону 25473333 или в Зиемельское управление полиции Рижского самоуправления по тел. 67105706.

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