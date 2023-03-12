WSJ: Падение цен на нефть и газ стимулирует экономический рост в ЕС и США

Падение цен на энергоносители помогает объяснить неожиданно сильные экономические показатели в США и Европе в этом году. Руководители цепочек поставок по обе стороны Атлантики сейчас более оптимистичны, чем в последние месяцы, согласно бизнес-опросам S&P Global, которые считаются надежными в их оценках будущего роста.

Выгоды для домохозяйств, предприятий и правительств также компенсируют рост стоимости заимствований, поскольку центральные банки повышают процентные ставки, чтобы снизить исторически высокую инфляцию.

Цена барреля нефти с середины прошлого года упала более чем на треть, со 121 до примерно 77 долларов, ниже довоенного уровня, поскольку рынки приспособились к российским поставкам в условиях западного эмбарго и нефть хлынула в них из резервов на чрезвычайные случаи.

В Европе оптовые цены на базовый природный газ с прошлого лета упали почти на 90% до самого низкого уровня с 2021 года благодаря теплой погоде, экономии и росту импорта.

По данным Capital Economics, более низкие цены на природный газ означают огромную экономию средств для Европы, эквивалентную примерно 3,5% валового внутреннего продукта в этом году для Италии и около 2% ВВП для Германии, Португалии и Испании.

В целом, по оценкам Capital Economics и Berenberg Bank, энергетическое стимулирование может увеличить производство в еврозоне примерно на 1,5%, что примерно эквивалентно годовому росту.

Потребительское доверие в последние месяцы значительно выросло по обе стороны Атлантики, в отличие от снижения в прошлом году. Это может означать, что домохозяйства тратят больше денег, сэкономленных во время пандемии, что, по мнению экономистов, будет способствовать дальнейшему росту.