Видео ⟩ Ирбе о Шилове: У него есть все, чтобы получить Кубок Стэнли, золотую медаль и "Везина Трофи"

Во время беседы с журналистами у Ирбе спросили о проделанной работе первого номера латвийской сборной Артура Шилова, а также его будущем потенциале. Тренер вратарей заявил, что еще до турнира на тренировках было заметно: Артур ловит шайбы убедительнее всех. Однако было решено дать возможность начать турнир Ивару Пунненову, который тренировался с национальной командой с первого дня.

Отвечая на вопрос, что за человек Шилов на самом деле, Ирбе сказал, что у этого парня определенно впереди яркая карьера в профессиональном хоккее.

"У него есть свой потенциал. В нем постоянно горит пламя. Внутри него настоящий огонь! Но этот огонь именно такой, какой должен быть у вратаря. Он не любит пускать шайбы в свои ворота. Ни на тренировках, ни в играх. Мне удалось узнать его немного больше, поговорить. Там есть все необходимое, чтобы стать обладателем Кубка Стэнли, золотой медали и "Везина Трофи". Там есть все. Ему нравится то, что он делает. Он нашел себя", - сказал Ирбе.

В разговоре с Артуром Ирбе журналисты также говорили об общей атмосфере в команде, взаимоотношениях вратарей и месте сборной Латвии на мировой хоккейной карте в целом. Смотрите полный выпуск!