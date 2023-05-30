Видео ⟩ Рижанин посвятил песню Шилову. Она стремительно набирает популярность!

My Feelings - это музыкальное восхищение Exact'ом талантом Шилова и его преданностью своей стране. Припев песни What would I do without you - это дань уважения мастерству Артура Шилова, которое помогло команде сборной Латвии защищать самое важное в этой игре - ворота и в итоге завоевать бронзовую медаль на Чемпионате мира по хоккею. В песне есть и темная сторона, где отображается череда неудачных игр в начале турнира (bad days, black dots). Под "чёрными точками" артист подразумевает шайбы и плохие дни начала турнира.

Андрей Лихварс (Exact) использует песню, чтобы показать гордость за команду, и Шилова в первую очередь. Он успешно сочетает эту гордость с популярным музыкальным жанром, создав песню, которая близка широкой аудитории. Песня не только отдает дань уважения новому национальному герою, но и позволяет слушателям проникнуться любовью к своим собственным героям и кумирам из сборной Латвии по хоккею.

Песня My Feelings завладела сердцами многих латышей и хоккейных болельщиков в Латвии. На странице в Facebook в считанные часы песня набрала свыше 500 лайков и репостов. Сниппет уже посмотрели более 16 тысяч раз, а значит трек нашел отклик у публики!

Песней My Feelings Exact создал новый прецедент в мире латвийской музыки, подчеркнув достижения и преданность спортивного героя через творчество. Эта песня - дань уважения Артуру Шилову, его духу и настойчивости в спорте, которые вдохновляют латвийцев.

Комментарий Exact'а: "Шилов покорил мир, этот человек войдет в историю латвийского хоккея. Я очень уважаю его заслуги, и песня в его честь - это моя скромная дань уважения ему и его команде."

Видео: Exact - My Feelings