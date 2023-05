Видео ⟩ Рижанин посвятил песню Шилову. Она стремительно набирает популярность!

My Feelings - это музыкальное восхищение Exact'ом талантом Шилова и его преданностью своей стране. Припев песни What would I do without you - это дань уважения мастерству Артура Шилова, которое помогло команде сборной Латвии защищать самое важное в этой игре - ворота и в итоге завоевать бронзовую медаль на Чемпионате мира по хоккею. В песне есть и темная сторона, где отображается череда неудачных игр в начале турнира (bad days, black dots). Под "чёрными точками" артист подразумевает шайбы и плохие дни начала турнира.