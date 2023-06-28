Фото ⟩ Со дна океана подняты обломки батискафа "Титан"

На прошлой неделе, 22 июня, Береговая охрана США объявила, что подводный робот обнаружил "поле обломков", содержащее хвостовой обтекатель подводной лодки и другие обломки.

Компания OceanGate официально сообщила, что все пятеро пассажиров субмарины погибли.

Галерея: Со дна океана подняты несколько обломков батискафа "Титан"

В среду, 28 июня, обломки подводной лодки были выгружены с корабля Horizon Arctic в канадском порту.

На фотографиях видно, как куски металла, накрытые брезентом, перегружают на грузовики с помощью кранов.

Все пять человек на борту погибли 18 июня после того, как подводная лодка потеряла связь при погружении к обломкам "Титаника", расположенного на глубине 3800 метров в северной части Атлантического океана.

"Титан" отправился на дно северной части Атлантического океана, чтобы посетить обломки затонувшего 111 лет назад лайнера "Титаник". Аппарат начал спуск утром 18 июня, но менее чем через два часа связь с ним была потеряна. Были начаты масштабные поиски субмарины. Обширная поисковая операция проводилась примерно в 1450 километрах к востоку от Кейп-Код, штат Массачусетс. Канадская береговая охрана также принимала участие в операции.

"Титаник" отправился в свой первый и последний коммерческий рейс из Англии в Нью-Йорк с 2224 пассажирами и членами экипажа 15 апреля 1912 года, но столкнулся с айсбергом и затонул. В результате трагедии погибло более 1500 человек.

Два крупнейших фрагмента корабля находятся менее чем в 650 километрах от побережья Ньюфаундленда на глубине почти четырех километров. Обломки корабля были найдены в 1985 году и с тех пор вызывают интерес специалистов и туристов.