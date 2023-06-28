Видео ⟩ "Мгновенная смерть": на 3D-видео показали, как мог погибнуть батискаф "Титан"

18 июня у места обломков лайнера "Титаник" была потеряна связь с батискафом "Титан", на борту которого находились пять человек. 22 июня компания OceanGate сообщила, что все пять человек на борту погибли. Причиной аварии стала имплозия - направленный внутрь взрыв подводного корабля. 3D-визуализация показала, как это могло выглядеть со стороны.
Один из пользователей портала TikTok опубликовал видео, в котором с помощью 3D-анимации визуализировал, как мог бы выглядеть этот взрыв в глубине океана.
@sincerelybootz For educational purposes: Submarine implosion depiction #titanic #titanicexpedition #ocean #submarine #implosion ♬ original sound - Bootz
"Так происходит имплозия подводного аппарата под водой. Гибель любого живого существа в этом случае наступает мгновенно".
Недавно популярным стало другое видео - в интернете был опубликован отрывок из передачи MythBusters, ведущие которой решили проверить, что происходит с телом человека под влиянием имплозии. Передача осуществила научный эксперимент, создав манекен человеческой формы из частей свиньи.
В мясной манекен были помещены кости, мускулы, жир, кожа и кишечник. Все это было помещено в водолазный костюм и погружено в воду, на глубину около 100 метров, где давление примерно в девять раз выше, чем на уровне моря.
Предупреждаем, что видео эксперимента может быть неприятным!
I keep hearing reporters ask about bodies, well.— ChudsOfTikTok (@ChudsOfTikTok) June 22, 2023
This is the effect on a “a human shaped dummy made of pig parts w/ bones muscle fat skin & mid section of guts.” at 135psi in comparison, the depths of the titanic would be around an implosion at 5,600-6,000psi.
Thanks mythbusters? pic.twitter.com/fndcfZQWbH
Следует отметить, что пять пассажиров, погибших на подлодке "Титан", не надели водолазные костюмы, и, скорее всего, находились сильно глубже 100 метров, когда подводный корабль взорвался. Это означает, что имплозия, которую искусственный мясной манекен испытал в эксперименте, может быть гораздо медленнее, чем то, что пережили пассажиры подводной лодки.
Как сообщалось, 22 июня в зоне поисков пропавшей подлодки "Титан" были обнаружены обломки. По словам командующего Береговой охраной Джона Могера, спасателям удалось обнаружить пять крупных обломков подводной лодки примерно в 200 метрах от "Титаника". Первым найденным фрагментом стал носовой обтекатель "Титана", расположенный на внешней части судна.
Подводный аппарат "Титан" с пятью людьми 18 июня отправился на дно северной части Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки "Титаника", затонувшего 111 лет назад. "Титан" мог опускаться на глубину до 4000 метров.
Связь с подводной лодкой была потеряна менее чем через два часа после того, как она начала спуск к месту крушения "Титаника".
На борту находились пять человек, в т.ч. британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежала лодка.
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