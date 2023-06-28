Видео ⟩ "Мгновенная смерть": на 3D-видео показали, как мог погибнуть батискаф "Титан"

​Следует отметить, что пять пассажиров, погибших на подлодке "Титан", не надели водолазные костюмы, и, скорее всего, находились сильно глубже 100 метров, когда подводный корабль взорвался. Это означает, что имплозия, которую искусственный мясной манекен испытал в эксперименте, может быть гораздо медленнее, чем то, что пережили пассажиры подводной лодки.

Как сообщалось, 22 июня в зоне поисков пропавшей подлодки "Титан" были обнаружены обломки. По словам командующего Береговой охраной Джона Могера, спасателям удалось обнаружить пять крупных обломков подводной лодки примерно в 200 метрах от "Титаника". Первым найденным фрагментом стал носовой обтекатель "Титана", расположенный на внешней части судна.

Подводный аппарат "Титан" с пятью людьми 18 июня отправился на дно северной части Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки "Титаника", затонувшего 111 лет назад. "Титан" мог опускаться на глубину до 4000 метров.

Связь с подводной лодкой была потеряна менее чем через два часа после того, как она начала спуск к месту крушения "Титаника".

На борту находились пять человек, в т.ч. британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежала лодка.