Жара в Греции: остров Родос охвачен пожарами, туристов эвакуируют из гостиниц

"В отеле сказали, что это нормально и беспокоиться не о чем, поскольку они связались с властями по поводу ситуации", — сказал он Би-би-си.

Позже его отель был эвакуирован. "Мы увидели, что пляжный бар, в котором мы были накануне, сгорел. Все было в густом дыму. Нам пришлось бросить в гостинице две сумки с вещами", — рассказал Уитли.

В некоторых гостиницах стало невозможно находится из-за густого дыма Фото: AFP

Туристическая компания TUI заявила, что хотя непосредственно от пожара пострадало лишь небольшое количество ее отелей, они в качестве меры предосторожности решили переселить своих туристов в другие места проживания.

В субботу, 22 июля, на Родос также прибыли пожарные из Словакии, чтобы помочь местным командам.

"Ситуация на Родосе серьезная и крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отступить и перейти в другое место", — написали в фейсбуке словацкие пожарно-спасательные службы.

По их словам, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей.

Лесные пожары начались в нескольких районах Греции. В том числе неподалеку от Афин Фото: Getty Images

В эти выходные в Греции ожидается еще более сильная жара, и метеорологи предупреждают, что температура может подняться до 45°C. По данным Греческой национальной метеорологической службы (EMY), аномальная жара достигнет своего пика в воскресенье. Что еще хуже, после короткой передышки в понедельник на Грецию, по прогнозам, обрушится еще одна волна аномально высоких температур, которая продлится до следующих выходных.