Фото и видео ⟩ Буря в Латвии: к Риге следует еще одна зона сильных гроз и осадков

Больше всего вызовов было в Добельский край, но сейчас на номер 112 начинают поступать звонки и из Тукумского края.

Еще несколько вызовов было в Елгавский край. Большинство звонков связаны с падением деревьев на проезжую часть, но также поступали сообщения о том, что у нескольких зданий были сорваны крыши.

В целях ликвидации последствий, вызванных сильным ветром, на вызовы в Добельском крае также выезжают пожарные из близлежащих краев, привлекаются пожарные, находящиеся не на дежурстве.

Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.

Нарушения в работе электросети

Из-за мощной грозы в Латвии зафиксировано множество сбоев в электросетях - сегодня около 12:30 по всей стране было нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов оператора системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

Больше всего повреждений в Добеле и Добельском крае, в Тукумском, Елгавском и Резекненском краях.

Бригады Sadales tīkls работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Закрыта туристические места

В связи с серьезным ущербом, который причинила пронесшаяся над Латвией буря, до выходных закрыт Терветский природный парк, сообщили агентству LETA в парке.