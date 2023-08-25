Рига будущего теперь на экранах Токио! Беседа с автором "Кибер-Риги"

В 2022 году был запущен проект "Кибер-Рига", в котором зритель оказывался на улицах Риги будущего, а точнее - в 2602 году. Роботы, летающие машины, голограммы. Но теперь видео транслируются на 85 экранах в самом оживленном районе Токио - Сибуя. Кто же за этим стоит?
*Небоскребы, яркие вывески, музыка и миллионы людей сделали район Сибуя узнаваемым во всем мире. К слову, перекресток с диагональными пешеходными переходами является самым оживленным в мире.
Напомним, первое видео 26-летнего специалиста по 3D и VFX Кирилла Статуева набрало больше 1,5 миллиона просмотров за 3 дня. Следующие серии также стали успешными и суммарно смогли охватить более 25 миллионов человек со всего мира в социальных сетях.
В Японии Кирилл представлен, как диджитал-артист из Латвии совместно с проектами NEO SHIBUYA TV и 30 Secs Museum. На экранах Токио транслируются не только "Кибер-Рига", но и другие его работы.
*Проект NEO SHIBUYA TV и 30 Secs Museum предоставляют независимым авторам возможность появиться на экранах с их арт-проектами на некоммерческой основе, чтобы поддержать независимых диджитал-артистов в сфере современного искусства.
Кирилл занимается искусством с детства. У него есть образование по дизайну, видеосъемке и режиссуре. Объединив все свои знания и умения, вдохновившись рижской архитектурой родился этот необычный проект.
"Соединение разных стилей в искусстве - это мое главное вдохновение. Мой стиль работ называется ретро-футуризм. В Риге невероятный югендстиль и современные здания. Этот контраст позволяет создать невероятный микс с миром будущего. Это выглядит интересно! С этим очень хорошо ассоциируется тема кибер-мира", - объясняет идею создания "Кибер-Риги" молодой человек.
Кирилл не без восхищения наблюдает за тем, как строится и развивается Рига. Он уверен, что то будущее, которое он воплощает в своих работах обязательно наступит.
"Сейчас идет такая масштабная стройка. Это же безумие! Я думаю, что развитие идет в нужном направлении. Это очень дорогостоящий и большой проект, который создаст уникальный облик Риги будущего", - отмечает он проект Rail Baltica.
Автор уверен, что столица Латвии еще только развивается. Нужно подождать 10-15 лет и тогда все изменится: "Рига будет одной из главных столиц в странах Балтии, я в этом уверен. Столица будет удивлять своим архитектурным разнообразием. Сейчас у нас масштабная стройка, шум, гам, пробки, но потом - это будет шок".
Он отметил, что первый ролик с "Кибер-Ригой" завирусился за три дня. Его смотрели люди именно из стран Балтии. Следом присоединились США и остальные страны. К слову, именно в США Кирилл видит будущее для развития своей карьеры: "В США индустрия уже очень сильно развита, и там очень большая нехватка специалистов". Основной момент, которого нет в Латвии, но есть в США - это большой медиа-рынок, крупные бренды, которые работают с блогерами.
"Меня зовут туда крупные медиа-компании, но это не такой простой процесс. Для полноценного переезда в США должно сложиться большое количество обстоятельств, чтобы все прошло гладко. Но в ближайшее время я планирую поездку для знакомства с другими крупными блогерами и брендами, пока что, как турист", - улыбаясь делится Кирилл.
Кирилл Статуев проделал большой путь как диджитал-артист. Это та сфера, в которой можно не просто расти и развиваться, но и иметь хороший доход.
"Например, за 15 секундное видео можно смело зарабатывать 10 000 евро", - говорит он. Сейчас для него главная задача - оставаться независимым и развивать личный бренд. Важно не столько стать заметным, но и не "попасть в конвейер", чтобы не стать "просто титром": "Это когда ты, как художник, становишься винтиком в крупных корпорациях. Тебя нашли как независимого артиста, а после поставили на конвейер, такой, как, например, в голливудских фильмах".
Проекты со странами Балтии будут продолжаться и аудитория в скором времени может увидеть абсолютно новый стиль и уровень контента!
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