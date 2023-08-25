Рига будущего теперь на экранах Токио! Беседа с автором "Кибер-Риги"

Фото: Пресс-фото

"Соединение разных стилей в искусстве - это мое главное вдохновение. Мой стиль работ называется ретро-футуризм. В Риге невероятный югендстиль и современные здания. Этот контраст позволяет создать невероятный микс с миром будущего. Это выглядит интересно! С этим очень хорошо ассоциируется тема кибер-мира", - объясняет идею создания "Кибер-Риги" молодой человек.

Кирилл не без восхищения наблюдает за тем, как строится и развивается Рига. Он уверен, что то будущее, которое он воплощает в своих работах обязательно наступит.

Фото: Пресс-фото

"Сейчас идет такая масштабная стройка. Это же безумие! Я думаю, что развитие идет в нужном направлении. Это очень дорогостоящий и большой проект, который создаст уникальный облик Риги будущего", - отмечает он проект Rail Baltica.

Автор уверен, что столица Латвии еще только развивается. Нужно подождать 10-15 лет и тогда все изменится: "Рига будет одной из главных столиц в странах Балтии, я в этом уверен. Столица будет удивлять своим архитектурным разнообразием. Сейчас у нас масштабная стройка, шум, гам, пробки, но потом - это будет шок".