25-летний специалист по 3D и VFX Кирилл Статуев очень любит нашу столицу. Он создал проект "Кибер-Рига", в котором телепортирует зрителя в Ригу 2602 года. Его видео на разных площадках набрало 1,5 миллиона просмотров за 3 дня. Роботы, летающие машины, голограммы - все это есть в футуристической Риге!
Видео ⟩ Такой Ригу вы еще не видели! 25-летний рижанин изменил город до неузнаваемости
"Я невероятно влюблен в архитектуру старой и современной Риги. Центр столицы - это большое разнообразие стилей, рижский югендстиль, невероятных форм современные здания и широкие длинные улицы делают это лучшим местом для креатива и воображения. Каждый день находясь в центре и гуляя по этим улицам, я понял, что
это идеальная среда для добавления компьютерной графики, ведь это будет выглядеть свежо и необычно как для местных жителей, так и для тех, кто будет видеть красивые улицы Риги в интернете", - делится Кирилл.
Молодой человек планирует сделать серию из таких видео с популярными местами Риги и Латвии, чтобы помечтать вместе с жителями о далеком будущем.
Специалист отмечает, что одно видео занимает в среднем от 4 до 7 дней работы за компьютером.
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