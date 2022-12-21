Видео ⟩ Такой Ригу вы еще не видели! 25-летний рижанин изменил город до неузнаваемости

"Я невероятно влюблен в архитектуру старой и современной Риги. Центр столицы - это большое разнообразие стилей, рижский югендстиль, невероятных форм современные здания и широкие длинные улицы делают это лучшим местом для креатива и воображения. Каждый день находясь в центре и гуляя по этим улицам, я понял, что