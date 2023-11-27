Видео ⟩ Пилот посадил самолет в другом городе. Он находится в 300 километрах от пункта назначения

Самолет должен был следовать из Лагоса в столицу Абуджу. Пассажиры вспоминают, что пилот сначала сообщил о посадке в Абудже, но они сразу заметили, что самолет на самом деле находился в Асабе, совсем в другом городе.

Стюардессы сообщили пассажирам, что пилоту в Лагосе дали неверный план полета. Авиакомпания извинилась за инцидент на платформе Х, заявив, что пилот, однако, намеренно отклонился от пункта назначения из-за плохой погоды и выполнил инструкции.

Самолет продолжил полет и успешно приземлился в Абудже. Несколько пассажиров запечатлели забавный момент на свои смартфоны.

Nigeria my country. We departed Lagos about an hour ago on @flyunitedng to Abuja, and upon arrival, the cabin crew confidently announced that we've arrived Abuja, only for us to realize that we landed in Asaba. Apparently, our pilot was given wrong flight plan from Lagos 🤣🙆‍♂️ pic.twitter.com/Qv4zepDiVF — Peacock (@dawisu) November 26, 2023