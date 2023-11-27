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Видео ⟩ Пилот посадил самолет в другом городе. Он находится в 300 километрах от пункта назначения

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Салон самолета.
Салон самолета. Фото: Peacock/"X"

Пилот нигерийской авиакомпании United Belgium Airlines посадил самолет не в том городе, примерно в 318 километрах от запланированного пункта назначения, сообщает американское издание Insider.

Самолет должен был следовать из Лагоса в столицу Абуджу. Пассажиры вспоминают, что пилот сначала сообщил о посадке в Абудже, но они сразу заметили, что самолет на самом деле находился в Асабе, совсем в другом городе.

Стюардессы сообщили пассажирам, что пилоту в Лагосе дали неверный план полета. Авиакомпания извинилась за инцидент на платформе Х, заявив, что пилот, однако, намеренно отклонился от пункта назначения из-за плохой погоды и выполнил инструкции.

Самолет продолжил полет и успешно приземлился в Абудже. Несколько пассажиров запечатлели забавный момент на свои смартфоны.

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