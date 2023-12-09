Интервью ⟩ Алексей Арестович: У Украины сейчас выход только один – экстраординарные меры!

То есть, Запад не готов к войне ни морально, ни материально. Потому что они выстрелят Томагавки, обрушат российскую промышленность, а что они будут делать с 300 тысяч людей даже с винтовками Мосина (винтовки пехотинцев российской армии времен Первой мировой войны), которые пересекут литовский кордон? Их же не остановишь томагавками. Вам надо будет останавливать это вручную, бросая гранаты, стреляя из автоматов, то есть все, что делают наши солдаты. А это, поверьте, бои не для большинства западных солдат. Поэтому я вот наблюдаю за этими хипстерами нью-йоркскими и троллю своих американских друзей, и говорю им: вы уверены, что сможете вот этих хипстеров поставить к станкам, делать снаряды, посылать в пехотные бои, вот так, как наши – в этой грязи, в этих щепках, с пяти метров стрелять друг в друга с автоматов месяцами. Поэтому Путин знает, что делает, и глобальный Восток тоже. Они перестали бояться Запад после Ирака и Афганистана, а вместо этого Запад начал бояться их. Путин чувствует себя прекрасно. Недаром Шпигель хочет сделать его победителем этого года. А если мы смотрим на сальдо экспорта-импорта, то 540 миллиардов это за десять месяцев этого года, всего на 17 процентов ниже, чем в прошлом году. И ладно бы это Индия или Китай, это же самый что ни на есть Запад. Испания объявила, Чехия подала заявку на покупку российской нефти.