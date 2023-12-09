Интервью ⟩ Алексей Арестович: У Украины сейчас выход только один – экстраординарные меры!

Многие в Украине называют его политическим шарлатаном, провокатором и даже агентом Кремля. Другие же, и это также не малочисленная группа – гением. Сам Алексей Арестович был фигурантом очень многих, довольно странных историй, разбираться в которых можно годами. Но что совершенно очевидно – еще полтора года назад он был внештатным советником офиса президента Украины, сыграв довольно значительную роль в информационном сопротивлении в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас на родине он фигурант двух уголовных расследований, ездит по миру и, как заявляет сам Арестович, действует в интересах своей страны, пишет Rus.Postimees.
Что это за интересы, почему он не возвращается на родину, и чем вызвана трансформация в риторике Алексея Арестовича, мы решили выяснить у него самого. В настоящий момент он находится в Нью-Йорке, но технологический прогресс позволил нам пообщаться по Скайпу. Осторожно, лонгрид!
Они не поймут
– Алексей, недавно вы были в Таллинне на форуме российской оппозиции, где сказали, что готовы идти в политику, создавать свою политическую силу и договариваться не с Путиным, а с Западом. Как успехи на этой ниве?
– У меня политическая сила готова. Ее нельзя сейчас презентовать, в силу военного положения. Но когда-нибудь, когда-то же выборы объявят, правильно? Через десять или пять лет, все увидят политическую силу. Есть список, сторонники и прочее.
– Какие выводы вы сделали для себя, побывав на форуме российской оппозиции?
– Ну, вы же знаете, я сказал, что им не надо извиняться, что они русские. Эта позиция очень сильно их ослабляет и прокачивает не тот гранд-нарратив. Я не хочу, чтобы на земле были народы, которые извиняются за то, что они принадлежат к этому народу. Мы это уже проходили в 1939-1945 годах. Пока они не изменят эту позицию, к ним не будет серьезного отношения.