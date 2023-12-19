Когда в марте этого года на стройплощадке недалеко от Рижского центрального вокзала внезапно обрушилось пятиэтажное здание, археолог, доктор исторических наук Артур Томсонс призвал посмотреть на карты XVII века. Примерно 400-500 лет назад исторический центр Риги был богат водоемами. С течением столетий речушки и ручьи засыпали, чтобы построить дома и сделать улицы. И в окрестностях места строительства на улице Сатеклес было мокрое место. Там текла небольшая речушка с рукавом - именно в направлении обрушившегося дома рядом с возведенной в шведское время линией наружных укреплений Риги. Недалеко находилась еще одна река.