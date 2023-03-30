Фото и видео ⟩ На улице Сатеклес в Риге обрушился пятиэтажный дом

В 14:15 VUGD получила вызов на улицу Сатеклес, где обрушилось пятиэтажное здание. На месте происшествия было констатировано, что под конструкциями находятся три автомобиля.

На месте происшествия создан оперативный штаб, чтобы эффективнее координировать поисковые работы. Из соседнего здания эвакуируют людей, обрушившееся здание обследуют.

По наблюдениям агентства LETA, квартал вокруг места происшествия частично ограничен.

Одна сторона улицы Дзирнаву закрыта для пешеходов, кроме того, для движения закрыт участок улицы Дзирнаву между улицами Сатеклес и Эрнеста Бирзниека-Упиша.

На месте происшествия работают VUGD, Latvijas gāze, муниципальная и Государственная полиция и руководитель строительных работ. Задействованы 34 спасателя, шесть автоцистерн, спасательная машина и автолестница.

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральный подрядчик - SIA Bukoteks.

Офисный комплекс будет расположен в квартале между улицами Элизабетеc, Эрнеста Бирзниека-Упиша, Дзирнаву и Сатеклес.

Основное здание комплекса будет семиэтажным, и уже известно, что его якорным арендатором станет SEB banka. В настоящее время главный офис SEB banka в Латвии находится в Валдлаучи, на улице Мейстару.

Представители предприятия Bukoteks указали агентству LETA, что в данный момент у предприятия никаких комментариев по поводу произошедшего нет.