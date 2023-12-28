Семь лет за антивоенные стихи. Суд вынес приговор участникам "Маяковских чтений"

Согласно показаниям секретного свидетеля обвинения под псевдонимом Джеки, который якобы присутствовал на «Маяковскийх чтениях» и слышал выступление Камардина, в нем «затрагивались Донецкая и Луганская народные республики, затрагивались добровольцы, в стихах говорилось о том, что надо насиловать дочерей тех добровольцев, кто ушли» (цитата по объявленной «иноагентом» «Медиазоне»).

Свидетель также рассказывал, что Штовба не читал стихи самостоятельно, а только выкрикивал вслед за Камардиным. Последнего следствие объявило организатором чтений.

Третий фигурант дела Дайнеко признал вину, заключил соглашение со следствием и получил четыре года лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона», на суде у Камардина и Штовбы он не смог ответить на вопросы так, как хотела сотрудница прокуратуры, и признался, что боится противоречить нужным ей показаниям.

«За искусство судить недопустимо»

Выступая с последним словом, Камардин просил судью назначить ему условный срок, но при этом подчеркивал, что считает себя абсолютно невиновным.

«За искусство судить недопустимо. Художественное высказывание может быть интерпретировано, трактовано различным образом, даже если оно выражено максимально просто и доходчиво. Всегда могут найтись те, кто воспримет его превратно. И если кто-то склонен оскорбиться, то он может оскорбиться на ровном месте», — сказал он, добавив, что цели унизить или оскорбить кого-то у него не было.