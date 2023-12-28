Семь лет за антивоенные стихи. Суд вынес приговор участникам "Маяковских чтений"

Тверской суд Москвы приговорил поэта Артема Камардина к семи годам лишения свободы, а еще одного обвиняемого Егора Штовбу — к пяти с половиной. Их судили за чтение стихов на антимобилизационных «Маяковских чтениях».
Поэтов признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК РФ), и в возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ).
Статья о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства была введена в УК в июле 2022 года в пакете новых составов преступления о шпионаже, госизмене и сотрудничестве с иностранцами. Участники «Маяковских чтений» стали первыми обвиняемыми по ней.
Камардин и Штовба вину не признали. Выступая с последним словом, они заявили, что «за искусство судить недопустимо», и просили отпустить их домой к семьям.
Пытки за стихи
25 сентября 2022 года на Триумфальной площади в Москве прошли «Маяковские чтения»: молодые поэты уже больше десяти лет регулярно собираются у памятника Владимиру Маяковскому и читают свои стихи, продолжая традицию таких же чтений времен СССР, участниками которых были диссиденты.
Чтения, прошедшие через несколько дней после объявления президентом России Владимиром Путиным «частичной мобилизации», участники объявили «антимобилизационными». Несколько человек, пришедших на чтения, полицейские задержали прямо на Триумфальной площади, к другим пришли с обысками на следующее утро.
В частности, силовики вломились в квартиру, где находился поэт Артем Камардин — видео, на котором он читает стихи про ополченцев Донбасса, ранее было опубликовано в телеграм-канале лидера запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Мужское государство» Владислава Позднякова.
Позже Камардин рассказал адвокату, которого не пускали в квартиру, что во время обыска полицейские избили его, а также подвергли сексуализированному насилию. Кроме того, они сняли на видео, как Камардин, стоя на коленях, приносит извинения за свои стихи.
О пытках заявила и находившаяся в квартире девушка Камардина Александра Попова. «Силовики приклеивали на суперклей мне стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером, показывали постоянно мне видео с Артемом, а я слышала прекрасно все, что [с ним] происходит», — рассказывала она «ОВД-Инфо» (в реестре «иноагентов»).
После обысков Камардина задержали, а затем отправили в СИЗО.
«Унижение членов вооруженных формирований ЛНР и ДНР»
Помимо 31-летнего Камардина были арестованы еще два участника поэтических чтений — 21-летний Егор Штовба и 26-летний Николай Дайнеко.
Изначально против них возбудили дело об унижении членов «вооруженных формирований ЛНР и ДНР», а затем добавили новую статью о призывах к антигосударственной деятельности. Они, по версии следствия, заключались в том, что Камардин прочитал стихотворение с рекомендацией не брать повестки и не ходить в военкоматы.
Согласно показаниям секретного свидетеля обвинения под псевдонимом Джеки, который якобы присутствовал на «Маяковскийх чтениях» и слышал выступление Камардина, в нем «затрагивались Донецкая и Луганская народные республики, затрагивались добровольцы, в стихах говорилось о том, что надо насиловать дочерей тех добровольцев, кто ушли» (цитата по объявленной «иноагентом» «Медиазоне»).
Свидетель также рассказывал, что Штовба не читал стихи самостоятельно, а только выкрикивал вслед за Камардиным. Последнего следствие объявило организатором чтений.
Третий фигурант дела Дайнеко признал вину, заключил соглашение со следствием и получил четыре года лишения свободы.
Как отмечает «Медиазона», на суде у Камардина и Штовбы он не смог ответить на вопросы так, как хотела сотрудница прокуратуры, и признался, что боится противоречить нужным ей показаниям.
«За искусство судить недопустимо»
Выступая с последним словом, Камардин просил судью назначить ему условный срок, но при этом подчеркивал, что считает себя абсолютно невиновным.
«За искусство судить недопустимо. Художественное высказывание может быть интерпретировано, трактовано различным образом, даже если оно выражено максимально просто и доходчиво. Всегда могут найтись те, кто воспримет его превратно. И если кто-то склонен оскорбиться, то он может оскорбиться на ровном месте», — сказал он, добавив, что цели унизить или оскорбить кого-то у него не было.
Поэт также заявил, что у него диагностировано «генерализованное тревожное расстройство», и что его здоровье — физическое и психическое — не выдержит продолжительного тюремного заключения.
Штовба, выступая в суде, обращал внимание, что следствие, заявляющее, что преступления совершались организованной группой, не предъявило ни одного доказательства его знакомства с Камардиным или Дайнеко до их задержания.
Как утверждает Штовба, он не был знаком с другими фигурантами дела и по этой причине не мог совместно декларировать с ними стихи. «Я пытался помочь следствию, ведь я верил, что следствие разберется и поймет, что мы были задержаны по ошибке. Но машина уже начала работать, и инерция настолько сильная, что не видит никаких препятствий», — заявил он (цитата по «Медиазоне»).
«Ваша честь, пазл не складывается. Я вот думаю, что следствие лжет и, не имея доказательств, фабрикует дело на ложных показаниях свидетелей», — заключил Штовба.