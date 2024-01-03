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Ринкевич: забор на границе не защитит от серьезной военной угрозы

rus.tvnet.lv
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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Ekrānuzņēmums no video

В этом году мы должны продолжить работу по укреплению государственной безопасности, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе LTV "Утренняя панорама". 

В качестве одной из приоритетных задач Эдгар Ринкевич назвал строительство забора не только на границе с Беларусью, но и на границе с Россией, но при этом признал, что забор сам по себе не защитит от военных угроз.

Восточную границу необходимо укрепить и с точки зрения военной инфраструктуры, поскольку сам забор не защитит от серьезной военной угрозы. Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы. По словам президента, одна из задач этого года - начать укрепление восточной границы также с точки зрения военной инфраструктуры.

В этом году необходимо поработать над внедрением системы гражданской обороны, подчеркнул президент.

"К сожалению, приходится констатировать, что мы далеки от того, чтобы сказать, что дела у нас в этой области идут удовлетворительно", - сказал Ринкевич.

Он также подчеркнул, что в 2025 году мы должны работать над тем, чтобы увеличить финансирование системы внутренних дел.

Другая важная вещь - экономическое развитие и благосостояние людей. "Нам нужно подумать о том, что мы делаем, чтобы начать догонять наших соседей", - отметил президент.

Что касается работы, которую предстоит сделать в этом году, то президент также не исключил возможности выдвижения некоторых законодательных инициатив, хотя пока и не сообщил, каких именно.

"Могу только отметить, что буду работать в рамках трех приоритетов, о которых я когда-то сказал, вступая в должность, - безопасность, образование, а также конкурентоспособность", - сказал он.

Президент также призвал всех граждан Латвии принять участие в выборах в Европейский парламент (ЕП), поскольку Европейский парламент играет важную роль в предоставлении помощи Украине, а также в обеспечении нашей собственной безопасности в контексте гибридной войны.

"Европейский парламент также играет важную роль в том, что мы не принимаем "абсолютно всех" [кто приезжает к нам, пересекая границу Беларуси]", - заметил Ринкевич.

По словам президента, очень важно, чтобы мы были представлены в ЕП с как можно более хорошим предложением.

"Я не из тех людей, которые паникуют и говорят, что все плохо, но давайте будем честными, не стоит врать, что в этом году все будет так просто. Нам нужно будет совместно работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить продолжение поддержки Украины, давления на Россию и политику санкций. Эта работа не будет легкой и в Европейском Союзе", - сказал Ринкевич.

Уже сообщалось, что к 31 декабря прошлого года было построено 112 километра забора на латвийско-белорусской границе.

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