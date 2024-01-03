Ринкевич: забор на границе не защитит от серьезной военной угрозы

В этом году мы должны продолжить работу по укреплению государственной безопасности, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе LTV "Утренняя панорама".
В качестве одной из приоритетных задач Эдгар Ринкевич назвал строительство забора не только на границе с Беларусью, но и на границе с Россией, но при этом признал, что забор сам по себе не защитит от военных угроз.
Восточную границу необходимо укрепить и с точки зрения военной инфраструктуры, поскольку сам забор не защитит от серьезной военной угрозы. Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы. По словам президента, одна из задач этого года - начать укрепление восточной границы также с точки зрения военной инфраструктуры.
В этом году необходимо поработать над внедрением системы гражданской обороны, подчеркнул президент.
"К сожалению, приходится констатировать, что мы далеки от того, чтобы сказать, что дела у нас в этой области идут удовлетворительно", - сказал Ринкевич.
Он также подчеркнул, что в 2025 году мы должны работать над тем, чтобы увеличить финансирование системы внутренних дел.
Другая важная вещь - экономическое развитие и благосостояние людей. "Нам нужно подумать о том, что мы делаем, чтобы начать догонять наших соседей", - отметил президент.
Что касается работы, которую предстоит сделать в этом году, то президент также не исключил возможности выдвижения некоторых законодательных инициатив, хотя пока и не сообщил, каких именно.
"Могу только отметить, что буду работать в рамках трех приоритетов, о которых я когда-то сказал, вступая в должность, - безопасность, образование, а также конкурентоспособность", - сказал он.
Президент также призвал всех граждан Латвии принять участие в выборах в Европейский парламент (ЕП), поскольку Европейский парламент играет важную роль в предоставлении помощи Украине, а также в обеспечении нашей собственной безопасности в контексте гибридной войны.
"Европейский парламент также играет важную роль в том, что мы не принимаем "абсолютно всех" [кто приезжает к нам, пересекая границу Беларуси]", - заметил Ринкевич.
По словам президента, очень важно, чтобы мы были представлены в ЕП с как можно более хорошим предложением.
"Я не из тех людей, которые паникуют и говорят, что все плохо, но давайте будем честными, не стоит врать, что в этом году все будет так просто. Нам нужно будет совместно работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить продолжение поддержки Украины, давления на Россию и политику санкций. Эта работа не будет легкой и в Европейском Союзе", - сказал Ринкевич.
Edgars Rinkēvičs: Es gribētu aicināt visus Latvijas pilsoņus piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās. Dažreiz liekas, ka Eiropas Parlaments ir kaut kur tālu, tas mani īsti neskar, bet tieši šajos apstākļos ir ļoti svarīgi, ka mēs esam pārstāvēti ar maksimāli labu piedāvājumu.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 3, 2024
Уже сообщалось, что к 31 декабря прошлого года было построено 112 километра забора на латвийско-белорусской границе.
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