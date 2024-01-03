Ринкевич: забор на границе не защитит от серьезной военной угрозы

Что касается работы, которую предстоит сделать в этом году, то президент также не исключил возможности выдвижения некоторых законодательных инициатив, хотя пока и не сообщил, каких именно.

"Могу только отметить, что буду работать в рамках трех приоритетов, о которых я когда-то сказал, вступая в должность, - безопасность, образование, а также конкурентоспособность", - сказал он.

Президент также призвал всех граждан Латвии принять участие в выборах в Европейский парламент (ЕП), поскольку Европейский парламент играет важную роль в предоставлении помощи Украине, а также в обеспечении нашей собственной безопасности в контексте гибридной войны.

"Европейский парламент также играет важную роль в том, что мы не принимаем "абсолютно всех" [кто приезжает к нам, пересекая границу Беларуси]", - заметил Ринкевич.

По словам президента, очень важно, чтобы мы были представлены в ЕП с как можно более хорошим предложением.

"Я не из тех людей, которые паникуют и говорят, что все плохо, но давайте будем честными, не стоит врать, что в этом году все будет так просто. Нам нужно будет совместно работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить продолжение поддержки Украины, давления на Россию и политику санкций. Эта работа не будет легкой и в Европейском Союзе", - сказал Ринкевич.

Edgars Rinkēvičs: Es gribētu aicināt visus Latvijas pilsoņus piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās. Dažreiz liekas, ka Eiropas Parlaments ir kaut kur tālu, tas mani īsti neskar, bet tieši šajos apstākļos ir ļoti svarīgi, ka mēs esam pārstāvēti ar maksimāli labu piedāvājumu. — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 3, 2024

Уже сообщалось, что к 31 декабря прошлого года было построено 112 километра забора на латвийско-белорусской границе.

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