Как пандемия повлияла на размер пенсий латвийцев?

Когда человек решает выйти на пенсию, он запрашивает у Государственного агентства социального страхования расчет пенсии на конкретную предполагаемую дату выхода на пенсию.

На размер пенсии влияют многие факторы - страховые взносы, страховой стаж, индекс годовой зарплаты страховых взносов, а также средняя ожидаемая остаточная продолжительность жизни по стране в годах, которая называется коэффициентом G.

Этот коэффициент меняется каждый год, и поскольку во время Covid-19 смертность была выше, расчеты показали, что в некоторые годы этот коэффициент, или продолжительность жизни, ниже.

Соответственно, когда он меньше, пенсия больше. Для читателя Latvijas Avize, который планировал выйти на пенсию в 2025 году, получилось так - если расчет пенсии запрашивался бы в первой половине 2023 года (тогда при расчете пенсии учитывался показатель продолжительности жизни 2021 года, а смертность в 2021 году была выше), то пенсия оказалась бы выше, чем если запрашивать ее в этом году.

Например, для человека, чей пенсионный возраст наступит в августе 2024 года, если бы расчеты производились год назад, будущая пенсия составила бы 753 евро, если же запросить прогноз сейчас, сумма прогнозируемой пенсии упадет до 711 евро.

Latvijas Avīze обратилась в Министерство благосостояния, чтобы выяснить, как возникла такая ситуация.

Как сообщили в Минблаге, ожидаемая продолжительность жизни - это теоретически принятое количество лет, которое может прожить в среднем человек, вышедший на пенсию. Ключевым фактором в этом расчете является уровень смертности в стране. Чем выше смертность в стране, тем ниже средняя продолжительность жизни (и наоборот). Для будущего пенсионера более выгоден первый вариант - если уровень смертности выше, его пенсия также будет выше.

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