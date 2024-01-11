Крупнейший импортер российской нефти готов отказаться от нее

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии - Bharat Petroleum и Indian Oil в настоящее время рассматривают возможность закупки одного миллиона баррелей нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Сообщается, что российская нефть создает все больше и больше проблем для Индии, что делает ее более непривлекательным вариантом.

Источники Reuters сообщают, что закупка российской нефти марки Sokol связана с проблемами с оплатой. Кроме того, скидки, предлагаемые Россией, больше не привлекают индийскую сторону, поэтому индийские компании хотят увеличить покупку нефти из Саудовской Аравии и стран Западной Африки.

Саудовская Аравия в январе снизила цены до 27-месячного минимума, поэтому индийские НПЗ заинтересованы в покупке дополнительных объемов нефти.

В начале года Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти Arab Light во всех регионах в ответ на снижение спроса. Цены поставок в Азию упали в среднем на 1,5-2 доллара за баррель.

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