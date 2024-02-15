В Латвии можно списать свои долги. Почему почти никто так не делает?

Ольга Князева разъясняет, зачем парламентарии приняли этот закон.

"Закон был нацелен на ту часть должников, которые вдруг как-то запутались в жизни и не могут больше платить по своим обязательствам", - рассказала она.

Ведущая отметила, что прошло уже 2 года с того момента, как закон был принят, и за это время всего несколько человек решили использовать новый инструмент, чтобы списать свои долги.

"Я позвонила нотариусам, которые должны заниматься этой процедурой, и каково же было мое удивление, когда выяснилось, что в прошлом году возможностью вот так списать долги воспользовались всего… пять человек", - удивляется Ольга Князева.

Она считает, что причина, почему закон не работает, в том, что в нем слишком много бюрократических процедур и ограничений.

"Причин того, что этот закон не работает, несколько. Люди испугались слишком сложной бюрократической процедуры: нужно собрать кучу справок, доказать, что ты действительно не можешь платить. Люди приходили к нотариусам, выслушивали всю эту информацию и назад уже не возвращались", - рассказала ведущая.

Вторая причина, почему закон не работает - это ограничения. "Люди не готовы сидеть два года с ограничениями - например, ты не можешь брать новый креди, плюс ты должен посещать курсы финансовой грамотности. В конце концов, если у человека долг 1000 евро, то это не та сумма, ради которой он готов терпеть столько ограничений", - уверена Ольга.

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