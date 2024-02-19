Лубриканты для лучшего секса: как найти подходящий?

Топ-3 мифа о лубрикантах

Миф 1: Только для пожилых людей!

Многие люди до сих пор считают, что лубрикант - это своего рода лекарство для облегчения сухости влагалища, возникающей во время менопаузы или просто во время старения. Однако это не так – существует бесчисленное множество других причин, по которым у любой женщины может внезапно возникнуть сухость влагалища, затрудняющая сексуальную жизнь.

"Наиболее распространенными причинами ощущения сухости являются гормональные нарушения, которые могут возникать в пременопаузе, менопаузе или постменопаузе, а также гормональный дисбаланс после родов и в период грудного вскармливания, пока у женщины не возобновился менструальный цикл. Уровень гормонов также может меняться перед менструацией, вызывая неприятное ощущение сухости. В-третьих, ощущение сухости часто вызывает молочница и вагиноз, для которых характерны и другие симптомы: жжение, покалывание или отечность половых губ. Молочница и вагиноз обусловлены дисбалансом микрофлоры влагалища, что может возникать из-за недостаточной или неправильной гигиены, например, использования для мытья интимных зон неожиданных мыл или частого купания с добавлением пенообразователей. Молочница может появиться перед менструацией или во время беременности, а также у диабетиков", - объясняет фармацевт Алина Флейшмане.

Миф 2: Лубрикант предназначен только для вагинального секса

Это не единственное сексуальное занятие, которое может быть более приятным при наличии смазки. Например, использование любого предмета секса будет более приятным, если вы воспользуетесь смазкой. Также при выполнении эротического массажа смазка обеспечит лучшую скользкость для ласк. И конечно же, анальное удовольствие невозможно представить без смазки.

Миф 3: Чем больше, тем лучше!

На самом деле, большое количество не всегда на пользу! "Хотя слишком сильное трение вызывает раздражение, которое может закончиться неприятно, небольшое трение во время секса приятно. Слишком большое количество смазки снизит интенсивность ощущений", - объясняет фармацевт.