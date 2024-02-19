Лубриканты для лучшего секса: как найти подходящий?

Лубриканты для чувственных моментов страсти с партнером, для особого массажа или для интимной близости с самим собой. Оказывается, за термином "лубрикант" скрывается многообразие, которое необходимо знать, чтобы иметь возможность выбрать для себя наиболее подходящий! Вот азбука лубрикантов!
Вместе с фармацевтом Apotheka Алиной Флейшманей объясним, как подобрать наиболее подходящий лубрикант для наслаждений.
Три основных вопроса для себя и своего партнера перед выбором лубриканта:
1. Назначение лубриканта/планируемые активности;
2. Желаемая консистенция лубриканта (густая, маслянистая, гелеобразная и т.п.) и упаковка (разливная, помповый дозатор или тюбик);
3. Есть ли у кого-нибудь из вас аллергия на ингредиенты смазочных материалов?
Следующий шаг – найти наиболее подходящий из описанных ниже видов!
На водной основе – самый универсальный!
Если в список запланированных занятий входит секс с презервативом или без него, мастурбация, использование игрушек, безопаснее всего попросить лубрикант на водной основе, не содержащий ингредиентов для какого-либо дополнительного эффекта. Смазка на водной основе нежно воздействует на кожу и очень легко смывается с кожи, одежды и простыней.
Лубриканты на водной основе совместимы со всеми презервативами и секс-игрушками. Единственное, что можно считать небольшим минусом, это то, что они быстро сохнут и их нужно повторно наносить во время занятий любовью, чтобы сохранить желаемую скользкость.
Если речь идет об анальном удовольствии, то стоит ожидать, что эту смазку придется использовать в гораздо больших количествах, чем при вагинальном сексе, ведь влагалище увлажняется естественным путем, а прямая кишка - нет.
Лубрикант на силиконовой основе – для ощущения шелковистости и эффект держится долго!
Чем смазка на водной основе отличается от силиконовой смазки? Смазка на водной основе будет казаться более жидкой, а силиконовая — более маслянистой, хотя масла она вообще не содержит. Консистенция смазки не близка к естественной смазке половых органов человека, но она очень мягкая и шелковистая. Силиконовая смазка будет долго сохранять свое действие, в отличие от смазок на водной основе, которые имеют тенденцию довольно быстро высыхать.
Силиконовый лубрикант идеально подходит для использования секс-игрушек (кроме игрушек из силиконового материала, которые могут так деформироваться и испортиться), анальной стимуляции, интимного массажа. Силикон смывать сложнее, но если вы любите любовные игры в воде, он подойдет.
Какие минусы? Иногда слишком сильное проскальзывание не обеспечивает желаемого сцепления или трения между партнерами. Если используется презерватив, трение может быть минимальным.
Гибридный лубрикант – для особых видов деятельности!
Гибридный лубрикант сочетает в себе свойства смазки на водной основе и силиконовой смазки. Наличие воды обеспечит естественное ощущение, а силикон позволит смазке дольше оставаться на коже. Хотя силикон придает ощущение шелковистости, помните, что его свойства не позволяют использовать его с латексными презервативами или силиконовыми игрушками. Безопаснее всего использовать их для мастурбации или анальных игр.
Топ-3 мифа о лубрикантах
Миф 1: Только для пожилых людей!
Многие люди до сих пор считают, что лубрикант - это своего рода лекарство для облегчения сухости влагалища, возникающей во время менопаузы или просто во время старения. Однако это не так – существует бесчисленное множество других причин, по которым у любой женщины может внезапно возникнуть сухость влагалища, затрудняющая сексуальную жизнь.
"Наиболее распространенными причинами ощущения сухости являются гормональные нарушения, которые могут возникать в пременопаузе, менопаузе или постменопаузе, а также гормональный дисбаланс после родов и в период грудного вскармливания, пока у женщины не возобновился менструальный цикл. Уровень гормонов также может меняться перед менструацией, вызывая неприятное ощущение сухости. В-третьих, ощущение сухости часто вызывает молочница и вагиноз, для которых характерны и другие симптомы: жжение, покалывание или отечность половых губ. Молочница и вагиноз обусловлены дисбалансом микрофлоры влагалища, что может возникать из-за недостаточной или неправильной гигиены, например, использования для мытья интимных зон неожиданных мыл или частого купания с добавлением пенообразователей. Молочница может появиться перед менструацией или во время беременности, а также у диабетиков", - объясняет фармацевт Алина Флейшмане.
Миф 2: Лубрикант предназначен только для вагинального секса
Это не единственное сексуальное занятие, которое может быть более приятным при наличии смазки. Например, использование любого предмета секса будет более приятным, если вы воспользуетесь смазкой. Также при выполнении эротического массажа смазка обеспечит лучшую скользкость для ласк. И конечно же, анальное удовольствие невозможно представить без смазки.
Миф 3: Чем больше, тем лучше!
На самом деле, большое количество не всегда на пользу! "Хотя слишком сильное трение вызывает раздражение, которое может закончиться неприятно, небольшое трение во время секса приятно. Слишком большое количество смазки снизит интенсивность ощущений", - объясняет фармацевт.
Какие существуют разновидности лубрикантов?
Если у вас уже есть смазочные материалы на тумбочке в спальне и вы регулярно занимаетесь сексом, возможно, вам захочется попробовать что-то новое. Вот тут-то на помощь и могут прийти лубриканты со "свойствами": разными ароматами, вкусами, согревающие или охлаждающие. Согревающие и охлаждающие смазки подарят ощущения, которых вы еще не испытывали (покалывание), продлят половой акт, а точка G или половой член получат дополнительную стимуляцию.
А вот лубриканты с разными вкусами отлично подходят для орального секса. Вам остается только выбрать вкус!
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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