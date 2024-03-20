В Латвии используются 2500 лифтов из Беларуси; запрет импорта осложнит их содержание

Представитель Министерства экономики сослался на информацию Rīgas namu pārvaldnieks о том, что уже сейчас существуют проблемы с обслуживанием этих лифтов, которые в случае ужесточения ограничений еще больше усугубятся.

Всего в Латвии насчитывается около 8300 лифтов, из которых 3500 произведены в странах бывшего СССР, в том числе около 2500 - в Беларуси, сказал представитель министерства.

Минэкономики продолжает собирать информацию от самоуправлений, которые должны сообщить, могут ли у них возникнуть проблемы из-за отказа от импорта товаров из России и Беларуси.

В некоторых самоуправлениях используются тракторы белорусского производства или общественный транспорт. Проблемы с запасными частями затруднят обслуживание этой техники, сказал представитель Минэкономики.

Сегодня комиссия рассматривала гражданскую инициативу о прекращении сотрудничества латвийских компаний с Россией и Беларусью.

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