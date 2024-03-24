С редакцией TVNET связался читатель с просьбой объяснить, почему на Белой дюне (Baltā kāpa), которая является охраняемым объектом природы, вырубают деревья.
На присланном читателем видео можно увидеть сложенные рядами деревья, причем во многих местах от деревьев остались только пни.
Белая дюна - крайняя западная оконечность дюнной гряды Болдерая - Приедайне. Она находится на территории Юрмалы на правом берегу Лиелупе между Приедайне и Варнукрогсом. С 1991 года это особо охраняемый геологический и геоморфологический природный объект местного значения, занимающий площадь 35 гектаров.
Как видно на информационной табличке, размещенной на территории природного объекта, вырубка деревьев там запрещена.
Как сообщила TVNET заместитель руководителя отдела по общественным отношениям администрации Юрмалы Элита Цепурите, территория является собственностью двух юридических лиц.
"Разрешение на вырубку деревьев выдало Бабитское лесничество Главного лесничества Рижского региона Государственной службы леса, которое и может прокомментировать этот вопрос", - сказала Цепурите.
TVNET связался с Государственной службой леса, в ведении которой находится и Бабитское лесничество, с просьбой прокомментировать ситуацию.
По словам старшего специалиста по охраняемым объектам и территориям природного и культурного наследия и их защитным зонам Иевы Задейки, Государственная служба леса за последний год не выдала ни одного утверждения на вырубку деревьев в Белой дюне в Юрмале или на особо охраняемой природной территории государственного значения - геологическом и геоморфологическом памятнике природы Buļļu kāpas (дюны Буллю).
Однако в конце 2023 года и начале 2024 года были выданы утверждения на оздоровительную и селективную вырубку на участке, прилегающем к юго-западной части охраняемой территории. Он обозначен на изображениях ниже фиолетовым цветом.
"Объект расположен в зоне ограниченной хозяйственной деятельности Балтийского моря и Рижского залива и на территории города, поэтому в этих лесах сплошная вырубка запрещена,
в свою очередь, на оздоровительную и селективную вырубку, на которую выданы утверждения, запрета нет.
Часть выданных утверждений на вырубку в силе до конца 2025 и 2026 годов, поэтому ответы владельца об окончании вырубки еще не поданы", - пояснили в Государственной службе леса.
Других разрешений на вырубку в данный момент в границах охраняемой территории нет, отметили в службе.
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