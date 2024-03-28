Из-за очередей на латвийско-белорусской границе изменен автобусный маршрут

"Ладно, зимой снега было много, разминуться не могли - но сейчас могут же разъехаться, но не пускают автобус даугавпилсский! Пять остановок осталось без этого автобуса, он сейчас идет через Вайводе. До Пиедруи доедет, развернется - и пошел, а этот весь угол остался. Мы тут не люди", - возмущается Галина.

В Автотранспортной дирекции говорят, что можно будет восстановить маршрут, когда очереди на границе станут меньше.

"Если мы узнаем, что ситуация изменилась - есть люди, которым только этот маршрут подходит и только таким образом они могут попасть на работу - тогда мы можем смотреть, какая ситуация, но в сотрудничестве с перевозчиком, регионом планирования. Это не только наше решение. Информация, которая была у нас - это немного пассажиров, на которых бы эти изменения повлияли".

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