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Из-за очередей на латвийско-белорусской границе изменен автобусный маршрут

rus.tvnet.lv
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Грузовики. Иллюстративный снимок.
Грузовики. Иллюстративный снимок. Фото: CHRISTOPHE SIMON/AFP

На латвийской-белорусской границе в сторону Патерниеки стоит очередь из грузовиков. Это стало поводом для изменения автобусных маршрутов и принесло неудобства местным жителям, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на передачу Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Местная жительница Галина Панко живет около латвийско-белорусской границы, недалеко от пограничного контрольно-пропускного пункта Патерниеки.

"Еще сегодня хорошо. А если они стоят по 17 километров, до остановки Березовка? Мы лишены всех автобусов. У нас ходил автобус Даугавпилс - Индра, и он ходил здесь. Нам было очень выгодно. Я могла в 12 уехать, покупки сделать и приехать. Теперь мне надо, вот как зимой, когда темно, в 7 утра из дома выходить, а потом до обеда сидеть в Краславе", - жалуется Галина.

Из-за изменения автобусных маршрутов сын Галины, который живет в Даугавпилсе, стал реже приезжать и помогать матери.

В Автотранспортной дирекции подтвердили, что маршрут автобуса был изменен из-за очередей на границе.

В дирекции отметили, что изменения в автобусный маршрут № 7555 Даугавпилс - Индра внесли еще 9 октября прошлого года.

"Не отменены, а внесены изменения в маршрут, так как были большие проблемы у автобусов развернуться и так далее на границе, где было много большегрузных автомобилей", - уточнила представитель дирекции Санита Хейнсберга.

Поэтому маршрут сократили на 5 остановок.

"Ладно, зимой снега было много, разминуться не могли - но сейчас могут же разъехаться, но не пускают автобус даугавпилсский! Пять остановок осталось без этого автобуса, он сейчас идет через Вайводе. До Пиедруи доедет, развернется - и пошел, а этот весь угол остался. Мы тут не люди", - возмущается Галина.

В Автотранспортной дирекции говорят, что можно будет восстановить маршрут, когда очереди на границе станут меньше.

"Если мы узнаем, что ситуация изменилась - есть люди, которым только этот маршрут подходит и только таким образом они могут попасть на работу - тогда мы можем смотреть, какая ситуация, но в сотрудничестве с перевозчиком, регионом планирования. Это не только наше решение. Информация, которая была у нас - это немного пассажиров, на которых бы эти изменения повлияли".

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