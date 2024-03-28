Еж, подобранный британкой, совсем не двигался: в ветклинике выяснилось, что это помпон от шапки

На прошлой неделе добрая женщина принесла "ежика" в заповедник и больницу дикой природы Лоуэр-Мосс-Вуд в Натсфорде.

Эксперты быстро поняли, что "ежик" на самом деле вовсе не животное, а помпон из искусственного меха.

Спасатели выложили в социальные сети фотографию декоративного шара, на которой он изображен в коробке рядом с едой.

Пользователи социальных сетей были в восторге от забавного и трогательного поворота событий.

Специалисты отметили, что ежу, который вышел на воздух в дневное время, почти всегда нужна помощь, поэтому женщина поступила абсолютно правильно, правда, жаль, что это был не еж.

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