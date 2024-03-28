Еж, подобранный британкой, совсем не двигался: в ветклинике выяснилось, что это помпон от шапки

Женщина из Великобритании принесла "детеныша ежа" в организацию по спасению диких животных. Однако "ежом", которого она подобрала накануне, оказался пушистый помпон от шапки, сообщает BBC.
На прошлой неделе добрая женщина принесла "ежика" в заповедник и больницу дикой природы Лоуэр-Мосс-Вуд в Натсфорде.
Эксперты быстро поняли, что "ежик" на самом деле вовсе не животное, а помпон из искусственного меха.
Спасатели выложили в социальные сети фотографию декоративного шара, на которой он изображен в коробке рядом с едой.
Пользователи социальных сетей были в восторге от забавного и трогательного поворота событий.
Специалисты отметили, что ежу, который вышел на воздух в дневное время, почти всегда нужна помощь, поэтому женщина поступила абсолютно правильно, правда, жаль, что это был не еж.
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