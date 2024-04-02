Видео ⟩ В Латвии вместе с дождем на землю попала и пыль из Сахары

"В Риге и других местах в центральной части Латвии, где сегодня прошел дождь, вместе с дождем на землю попал и знаменитый песок из Сахары", - написал в Х метеоролог Томс Брицис.

Rīgā un citviet Latvijas centrālajā daļā, kur šodien uzlijis, kopā ar lietu zemē nonākuši ar slavenās Sahāras smiltis pic.twitter.com/NTRaWaIPtm — Toms Bricis (@boms_tricis) April 2, 2024

Как уже сообщалось, утром во вторник, 2 апреля, качество воздуха в Риге стало очень плохим. Концентрация в воздухе взвешенных твердых частиц PM10, или пыли диаметром до 10 микрометров, к 9:00 достигла 187 микрограммов на кубический метр на бульваре Кронвальда и 237 микрограммов на кубический метр на улице Кр. Валдемара.

Качество воздуха считается плохим, когда этот показатель превышает 50, и особенно плохим, когда среднесуточная концентрация PM10 превышает 150 микрограммов на кубический метр.

Большая часть загрязнения воздуха происходит из-за пыли из Сахары, а также из местных источников загрязнения. Качество воздуха на большей части территории Латвии, особенно в городах, оставляет желать лучшего.

Ситуация улучшится, когда ветер сменится с западного на юго-западный, принеся с собой более прохладный и чистый воздух. В Риге это произойдет во вторник, 2 апреля, днем ​​или, самое позднее, вечером.

Поскольку сейчас качество воздуха особенно плохое, жителям следует сократить физическую активность на свежем воздухе до полудня, а чувствительным группам населения следует полностью избегать ее.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха является четвертым по величине риском для здоровья после высокого кровяного давления, неправильного питания и курения.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!