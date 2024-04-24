"Ужасно низкие зарплаты" и "не хочу быть рабом" - что думает молодежь о рынке труда в Латвии?

На фоне средних показателей стран Евросоюза в Латвии даже очень низкий уровень безработицы среди молодежи – около 9%, тогда как в Испании этот показатель превышает 25%.

Хотя не все молодые люди одинаковы, поколение в возрасте до 25 лет имеет свои уникальные тенденции. Это поколение много изучается в мире, и в Польше основные характеристики сегодняшней молодежи попытались зафиксировать в сборнике таких исследований.

Владение технологиями, креативность и высокая адаптивность называются преимуществами современных молодых людей, а отсутствие навыков межличностного общения и неприязнь к иерархии - недостатками.

"Самая большая проблема на рынке труда сейчас заключается в том, что ожидания компаний и молодых людей не так хорошо совпадают", - говорит Густав Мартиньш Упманис, создатель социального предприятия "Все возможности" и платформы "Tinder для работы".

Программа пообщалась с несколькими молодыми людьми. Так, 21-летняя Марта сменила уже 16 мест работы. "Почему нам не хватает людей [на рабочих местах] (...) - потому что зарплаты ужасно низкие", - высказалась она.

Программа также отметила, что и в Латвии, и в других странах существует хроническая нехватка рабочей силы, что, в свою очередь, позволяет работнику диктовать свои правила.

Полностью сюжет передачи можно посмотреть здесь.

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