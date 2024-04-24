Видео ⟩ Мужчины встретили лосенка в лесу и касались его. Специалисты советуют так не делать

Неизвестно, где было снято видео. Его опубликовал пользователь TikTok под ником Lisis.

Видно, как по меньшей мере двое мужчин подошли к лосенку, который все еще учится полноценно ходить. На заднем плане можно заметить еще одного лосенка. Лосиху не видно.

"Мама куда-то ушла. Первые шаги..." - говорит один из мужчин на заднем плане. Они смеются над молодым лосенком, а также обсуждают возможность внезапного нападения лосихи.

В конце видео лосенок медленно подошел к мужчинам. Один из них касается животного.

Несколько пользователей TikTok в комментариях выражают осуждение действиями мужчины.

Видео: Мужчины встретили двух лосят

Latvijas valsts meži (LVM) сообщает, что в мае рождается много детенышей животных, поэтому их часто можно встретить в лесу.

"Те, кто их встретит, должны принять во внимание, что детенышей лучше не трогать, а как можно быстрее уйти и двигаться дальше", - советуют в LVM.

В возрасте нескольких дней и чуть старше лосята инстинктивно понимают, что им нужно убегать от людей. Новорожденные лосята, напротив, воспринимают человека как свою мать и следуют за людьми.

"При встрече с детенышами надо помнить, что взрослые животные находятся рядом и наблюдают или слушают происходящее - стратегия их поведения при встрече с человеком в период новорожденных детенышей - не мешать и не привлекать внимание к себе и малышам, оставаясь таким образом незамеченным", - объясняет поведение животных старший эксперт по окружающей среде LVM Угис Бергманис.

Департамент охраны природы (DAP) сообщает, что эти крупные лесные обитатели обычно живут семьями (в основном матери с детенышами), небольшими группами или поодиночке. Самцы метят и охраняют свою территорию во время гона.

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