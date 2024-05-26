Что делать, если нашел детеныша дикого животного в природе?

Управления охраны природы (DAP) призывает людей оставлять диких животных в природе, сообщила старший специалист по связям с общественностью DAP Илзе Рейника.
Большинство животных и птиц уже родили или вывели детенышей, поэтому в ближайшие месяцы велика вероятность встречи в природе молодняка кроликов, оленей, косуль, кабанов и других животных.
Детеныш дикого животного может долгое время оставаться без присмотра родителей. Поэтому DAP напоминает, что лучшая помощь птенцу или животному, замеченному в природе, - оставить его в покое и не беспокоить.
Пресс-секретарь DAP Элина Эзериня, объясняет, что в 95% ситуаций для детенышей животных совершенно естественно оставаться в одиночестве. Прежде чем вмешаться, важно убедиться, что животное действительно нуждается в помощи. В дикой природе матери часто оставляют своих детенышей без присмотра на несколько часов по разным причинам.
Постоянное присутствие взрослого животного привлекает внимание хищников, поэтому, чтобы защитить детенышей, их чаще всего оставляют в одиночестве.
Спасение животного, которое не нуждается в спасении, снижает его шансы на выживание. Поэтому лучший способ помочь - держаться подальше и оставить его в покое. Диких животных нельзя трогать или беспокоить. Например, долго наблюдать, гладить, поднимать, фотографировать. У многих детенышей животных, которые кажутся брошенными, есть родители, которые заботятся о них, кормят их и защищают на расстоянии.
Произвольное изъятие животного (в том числе птицы) из его естественной среды запрещено и, как правило, не является необходимым. Это следует делать только с раненым животным, которое необходимо доставить в приют или зоопарк.
Эзериня поясняет, что в Латвии задача по уходу за беспомощными животными делегирована органам местного самоуправления. В соответствии со своими компетенциями и имеющимися ресурсами в этом помогают DAP, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), приюты для животных и ветеринарные врачи.
Например, в случаях, когда животное ранено, следует уведомить муниципалитет, а если животное застряло, запуталось, попало в ловушку и не может освободиться или сбегает из клетки, следует вызвать в VUGD по единому номеру экстренной помощи 112.
Наиболее распространенными видами диких млекопитающих в Латвии являются лоси, олени, лисы и косули. Рядом с людьми также часто встречаются ежи, зайцы, совы и белки.
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