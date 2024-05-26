Что делать, если нашел детеныша дикого животного в природе?

Большинство животных и птиц уже родили или вывели детенышей, поэтому в ближайшие месяцы велика вероятность встречи в природе молодняка кроликов, оленей, косуль, кабанов и других животных.

Детеныш дикого животного может долгое время оставаться без присмотра родителей. Поэтому DAP напоминает, что лучшая помощь птенцу или животному, замеченному в природе, - оставить его в покое и не беспокоить.

Пресс-секретарь DAP Элина Эзериня, объясняет, что в 95% ситуаций для детенышей животных совершенно естественно оставаться в одиночестве. Прежде чем вмешаться, важно убедиться, что животное действительно нуждается в помощи. В дикой природе матери часто оставляют своих детенышей без присмотра на несколько часов по разным причинам.

Постоянное присутствие взрослого животного привлекает внимание хищников, поэтому, чтобы защитить детенышей, их чаще всего оставляют в одиночестве.