"Нужны бешеные штрафы". Услуги красоты в "серой зоне" опасны не только для экономики

Индустрия красоты - один из рынков, немалая доля которого находится в "серой зоне". На дому, мимо кассы, предлагают не только услуги парикмахеров и маникюра, но и серьезные процедуры – наклеивают ресницы, увеличивают губы, проводят лазерную эпиляцию и т. п.: в антисанитарных условиях, нередко не имея образования и сертификатов, не регистрируя коммерческую деятельность.
В социальных сетях в женских группах нередко встречаются объявления в стиле "Девочки, хочу заняться лазерной эпиляцией. Посоветуйте, какой лазер купить на AliExpress и кто может обучить работать с ним?". "Хочу ресничками заниматься - кто-нибудь может индивидуально научить этому"? А на курсах по ногтевому сервису поток неиссякаем - пожалуй, скоро мастеров маникюра будет больше, чем потенциальных клиентов.
Отметим, что если делать все, как положено, войти в эту отрасль не так-то просто: по ряду позиций требуется профильное образование, в том числе и медицинское, а это не недельные курсы, а длительное академическое обучение. Нужны сертификаты, регистрация в Инспекции здравоохранения, необходимо строго соблюдать правила гигиены и т. п. Перечень требований внушителен. Но мы живем в эпоху интернета и реально можно набрать клиентскую базу, просто рекламируясь в Instagram и в группах в соцсетях.