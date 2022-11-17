"Нужны бешеные штрафы". Услуги красоты в "серой зоне" опасны не только для экономики

В социальных сетях в женских группах нередко встречаются объявления в стиле "Девочки, хочу заняться лазерной эпиляцией. Посоветуйте, какой лазер купить на AliExpress и кто может обучить работать с ним?". "Хочу ресничками заниматься - кто-нибудь может индивидуально научить этому"? А на курсах по ногтевому сервису поток неиссякаем - пожалуй, скоро мастеров маникюра будет больше, чем потенциальных клиентов.

Отметим, что если делать все, как положено, войти в эту отрасль не так-то просто: по ряду позиций требуется профильное образование, в том числе и медицинское, а это не недельные курсы, а длительное академическое обучение. Нужны сертификаты, регистрация в Инспекции здравоохранения, необходимо строго соблюдать правила гигиены и т. п. Перечень требований внушителен. Но мы живем в эпоху интернета и реально можно набрать клиентскую базу, просто рекламируясь в Instagram и в группах в соцсетях.

Клиенты - особенно молодые девушки, у которых с финансами негусто, - охотно ведутся на более низкую цену и готовы ехать домой к мастеру, особо не вдаваясь в наличие сертификатов и тем более не придираясь к гигиене, стерилизации инструментов и качеству препаратов.