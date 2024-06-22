Экс-телезвезда Анаит о карьере, болезни и музыке: "Сложности всегда встречаются"

"Но это не значит, что я прямо этим как-то горжусь или еще что-то. Это, конечно, было очень сложное испытание. Но именно после того, как я вылечилась, а это закончилось в апреле 2021 года и в мае, я услышала первое из этого жанра, и тогда мы начали по этому плыть.

Может быть, это как-то тоже взаимосвязано, если верить в какие-то силы и так далее. Иди знай. Но это действительно было сложным этапом, эмоционально и физически. Ты пытаешься что-то сделать, а у тебя ничего не получается не потому, что ты не можешь просто встать", - вспоминает она.

Анаит не скрывает, что бывают моменты, когда она сомневается, для чего все это делает:

"Такие моменты немножко немотивированные тоже бывают. Это нормально. Но когда ты понимаешь, что нет, есть импульсы, которые показывают, что это все идет, что что-то происходит, что людям интересно, что зрителям нравится... Когда ты выступаешь, тогда ты понимаешь, что делаешь все правильно. Я это к тому, что сложности - они всегда встречаются".

Интервью с Анаит Исахановой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".

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