Экс-телезвезда Анаит о карьере, болезни и музыке: "Сложности всегда встречаются"

"Пост-панк у меня появился именно после моей болезни, когда у меня была онкология", - вспоминает Анаит Исаханова в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
Начинала Анаит с совершенно другой музыки. Она никогда раньше не слушала пост-панк.
"Самое интересное, что мы обнаружили, что нас слушают в основном за рубежом. То есть наш основной слушатель - это Запад: США, Германия, Англия. Очень много слушателей, конечно, в России, потому что там этот жанр очень любят.
И как-то так совпало, что там нас хорошо слушают. Говоря о Spotify, у нас сейчас чуть больше 10 000 прослушиваний, но это все настолько меняется, потому что в какой-то момент у нас было около 25 000, сейчас 10 000. Но на самом деле эти цифры - по сути, это просто цифры. Мы за ними не гонимся", - объясняет Анаит.
Конечно, они будут рады первому миллиону прослушиваний, но больше всего им нравится получать отзывы от слушателей со всего мира.
К примеру, им пишут из Китая, Аргентины, Японии и Бразилии: "Когда такое получаешь, то понимаешь, что не зря это делаешь".
Относительно творческого пути Анаит говорит, что никогда не бывает, что все гладко и классно.
"Но это не значит, что я прямо этим как-то горжусь или еще что-то. Это, конечно, было очень сложное испытание. Но именно после того, как я вылечилась, а это закончилось в апреле 2021 года и в мае, я услышала первое из этого жанра, и тогда мы начали по этому плыть.
Может быть, это как-то тоже взаимосвязано, если верить в какие-то силы и так далее. Иди знай. Но это действительно было сложным этапом, эмоционально и физически. Ты пытаешься что-то сделать, а у тебя ничего не получается не потому, что ты не можешь просто встать", - вспоминает она.
Анаит не скрывает, что бывают моменты, когда она сомневается, для чего все это делает:
"Такие моменты немножко немотивированные тоже бывают. Это нормально. Но когда ты понимаешь, что нет, есть импульсы, которые показывают, что это все идет, что что-то происходит, что людям интересно, что зрителям нравится... Когда ты выступаешь, тогда ты понимаешь, что делаешь все правильно. Я это к тому, что сложности - они всегда встречаются".
Интервью с Анаит Исахановой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
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