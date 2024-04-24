Диджей Родион Гордин о музыке, Intrisha, Иманте и клубе Truba: "Хорошее место было"

Диджейство пришло к Родиону Гордину еще в школе.

За эти годы он успел выступить на различных площадках - от районных клубов до больших сцен и фестивалей.

Родион родился в Риге и всю жизнь прожил в Иманте, конечно, бывал и в легендарном клубе Truba.

С детства у Гордина была мечта - попасть работать на радио. Это и произошло. Он проработал на радио 14 лет, но после принял решение уйти. "Чего я боюсь в жизни - это топтаться на месте", - признается Родион, говоря, что его всегда привлекал музыкальный продакшн.

"Ушел я только потому, что понял - если я не уйду полностью с головой вот во все это дело, то оно так и останется хобби. Я люблю вызовы. Я не боюсь каких-то сложных ситуаций. Я получил ровно то, что я хотел, ровно то, чего ожидал. Нелегко, но нормально".

Родион Гордин регулярно выпускает треки под своим именем. В некоторых из них он является не только саунд-продюсером, автором музыки и слов. Есть в его копилке и опыт работы с популярным латвийским блогером Intrisha.

Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!