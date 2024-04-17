Комик и журналист Алёна Борисова, которая шутит обо всем, что тревожит

"Я бы не сказала, что чувство юмора - это что-то исключительное", - считает новый гость программы RUS TVNET "В чем фишка?", журналист и комик объединения Riga Stand Up Алёна Борисова.
Основная профессия Алёны Борисовой - журналист:
"Во-первых, я училась на журналиста. Я журналист-политолог.
Я знала, что я буду журналистом, всегда. Все очень, наоборот, последовательно. Здесь никаких открытий для меня не произошло. Меня не занесло случайно в эту профессию, как некоторых моих коллег".
С комедией все произошло совсем иначе. Алёне искренне нравилось смешить других. Подруги ей то и дело говорили, что ей нужно "идти в Comedy": "Но этого условного Comedy еще не было в Латвии тогда". А после ей попался исторический комедийно-драматический сериал "Удивительная миссис Мейзел", где рассказывалась история женщины, которая стала комиком и начала выступать со стендапом.
Эта история вдохновила Алёну, после она попала на мероприятие Riga Stand Up, где узнала, что можно попробовать себя в "Открытом микрофоне". Вот уже 8 лет она резидент объединения комиков Riga Stand Up.
"Мне сложно определить какие-то тематические блоки в своем юморе. Все, что меня тревожит. Все, что меня волнует. От производства колготок до проблем с памятью, возрастом или конфликты между мужчинами и женщинами", - отмечает она.
Алёна Борисова считает, что в Латвии стендап стал развиваться особенно активно только в последние годы. Комики регулярно гастролируют и собирают залы:
"Мы уже заполучили какую-то узнаваемость. Я сужу даже по нашим "Открытым микрофонам". Иногда люди просто толпятся настолько, что им не хватает столиков. Они готовы стоять у дверей, у входа, чтобы там послушать шутки, которые мы придумали".
Riga Stand Up - это уникальный проект. В нем комики выступают всегда на трех языках - латышском, английском и русском. Поэтому это немножко больше, чем просто стендап.
Кстати, 20 апреля в 19:00 в Akpopole в кинотеатре Apollo Riga Stand Up отметит свое 8-летие, где ждут всех желающих!
Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!