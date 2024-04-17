Комик и журналист Алёна Борисова, которая шутит обо всем, что тревожит

Я знала, что я буду журналистом, всегда. Все очень, наоборот, последовательно. Здесь никаких открытий для меня не произошло. Меня не занесло случайно в эту профессию, как некоторых моих коллег".

С комедией все произошло совсем иначе. Алёне искренне нравилось смешить других. Подруги ей то и дело говорили, что ей нужно "идти в Comedy": "Но этого условного Comedy еще не было в Латвии тогда". А после ей попался исторический комедийно-драматический сериал "Удивительная миссис Мейзел", где рассказывалась история женщины, которая стала комиком и начала выступать со стендапом.