В чем фишка? ⟩ Рок-музыкант Янис о скандале на шоу "Голос" и знаменитом отце

Янис Дрегерис Фото: Кадр из видео

Янис Дрегерис с супругой и детьми живет в Кенгарагсе. Ему очень нравится этот район. К переименованию улицы Маскавас в Латгалес он относится позитивно: "Латгалия стала ближе ко мне, вот и все".

Янис Дрегерис с женой Фото: фото из личного архива Яниса Дрегериса

Янис принимал участие в нескольких конкурсах - "Голос" в Литве, X Faktors, Supernova и других. Он даже ездил на X Faktor в Великобританию, но с треском там провалился.

Самым запоминающимся для него стало участие в шоу "Голос" в Литве. Там его ожидало множество сюрпризов - от уровня организации до массовой любви телезрителей.

Сначала Янис не верил, что вообще останется на проекте. В какой-то момент у него закончились деньги, но он уверенно продвигался вперед этап за этапом. Финал "Голоса" проходил на большой арене в Каунасе. На концерте было семь тысяч человек. После было голосование:

"За меня тогда проголосовало 28 или 29%. Выбрали оппонента. И потом я вообще не понимал, что происходит..." - многотысячная арена взорвалась возгласом негодования.

О Янисе из Латвии писали все литовские СМИ. Свыше 12 тысяч человек подписали онлайн-петицию, чтобы вернуть его на проект.