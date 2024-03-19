В чем фишка? ⟩ Рок-музыкант Янис о скандале на шоу "Голос" и знаменитом отце

"Моя история, мне кажется, не отличается особо от других историй", - сказал 34-летний рок-музыкант и программист Янис Дрегерис в передаче "В чем фишка?". Он вспомнил невероятные события, которые произошли с ним - начиная с кастинга в Великобритании, скандального финала шоу "Голос" в Литве и заканчивая неожиданным попаданием в легендарную группу Opus Pro.
34-летний Янис Дрегерис в прошлом 13 лет служил в погранохране, хотя его сердце всегда было отдано рок-музыке.
Сейчас он успешный в Латвии рок-музыкант, программист, а также папа трех замечательных детей. Детство Яниса прошло в Латгалии - в городе Краслава. Его вырастили мама, дедушка и бабушка. Он не скрывает, что о своем отце - легендарном исполнителе шлягеров Алдисе Дрегерисе (автор-исполнитель таких хитов, как Hei, melnā pantera, Viens polšs ezerā и др.) - он помнит мало. Так случилось, что он рос без него. Когда Янис начал интересоваться у мамы и родных, кто его отец, ему стали показывать газетные вырезки.
Тогда начинающий музыкант узнал, что его отец - знаменитый на всю Латвию исполнитель шлягеров. "Я очень благодарен отцу за то, что он одарил меня способностью петь", - подчеркивает он.
Со своими сводными братьями и сестрами Янис старается поддерживать контакт. Он видел в Prīvata Dzīve статью, в которой его сводный брат говорит, что Янис якобы "использует популярность отца, чтобы популяризировать себя". Его огорчило, что о нем так сказали. Он не понимает, откуда взялась эта обида.
Янис Дрегерис с супругой и детьми живет в Кенгарагсе. Ему очень нравится этот район. К переименованию улицы Маскавас в Латгалес он относится позитивно: "Латгалия стала ближе ко мне, вот и все".
Янис принимал участие в нескольких конкурсах - "Голос" в Литве, X Faktors, Supernova и других. Он даже ездил на X Faktor в Великобританию, но с треском там провалился.
Самым запоминающимся для него стало участие в шоу "Голос" в Литве. Там его ожидало множество сюрпризов - от уровня организации до массовой любви телезрителей.
Сначала Янис не верил, что вообще останется на проекте. В какой-то момент у него закончились деньги, но он уверенно продвигался вперед этап за этапом. Финал "Голоса" проходил на большой арене в Каунасе. На концерте было семь тысяч человек. После было голосование:
"За меня тогда проголосовало 28 или 29%. Выбрали оппонента. И потом я вообще не понимал, что происходит..." - многотысячная арена взорвалась возгласом негодования.
О Янисе из Латвии писали все литовские СМИ. Свыше 12 тысяч человек подписали онлайн-петицию, чтобы вернуть его на проект.
Домой Янис вернулся в шоке. Он не понимал, что с ним произошло, но это был, по его словам, самый невероятный опыт, который он получил. После он принимал участие в латвийском X Faktors, но далеко не прошел. И все равно для него это был бесценный опыт. Как и участие в конкурсе Supernova в 2024 году с коллективом Jar of Kings.
На данный момент у Яниса Дрегериса четыре коллектива - его кавер-бэнд, Jar of Kings, Opus Pro и четвертый проект, который он пока держит в секрете.
О своем месте вокалиста в легендарном рок-коллективе Opus Pro, где ему предоставили честь заменить ушедшего из жизни в 2021 году вокалиста Олега Андреева (Алекс - псев., отец певицы Айи Андреевой), он высказывается с большим уважением.
Музыкант не скрывает, что принял предложение не сразу. Ему было необходимо подумать, ведь это огромная ответственность. К сожалению, у него не было возможности пообщаться с Айей Андреевой после того, как он стал вокалистом Opus Pro, но он помнит ее слова, которые она сказала ему в 2016 году.
"Для того, чтобы достичь всего, чего ты хочешь, нужно много работать". Звучит просто, не так ли? Нужно просто работать. На тот момент, мне кажется, я немножко не принял всерьез эти слова - до момента, пока мне не позвонили и не предложили стать вокалистом Opus Pro. После этого я понял..."
Раньше Янису Дрегерису было сложно ответить, в чем его фишка. Но теперь он это знает точно: "Моя фишка - это высокие ноты в рок-интерпретациях".
Это лишь фрагмент разговора, полную версию смотрите на видео!
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