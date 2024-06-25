TVNET+ продолжает исследовать сербский проект инвестора в Андрейсалу, предпринимателя из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамеда Али Алаббара. В этой стране проект инвестора из ОАЭ продвинулся куда дальше, чем в других странах Европы. Однако он также и объят самыми большими скандалами.

Это вторая часть статьи. Первую часть читайте здесь.

Первые признаки недовольства жителей проектом белградской пристани можно было заметить еще в 2014 году, когда, например, жители массово писали жалобы в учреждения и требовали публичного обсуждения проекта.

Представители организации Ne Da(vi)mo Beograd рассказали, что еще до подписания договора в 2015 году были начаты подготовительные работы на территории и из домов выселили примерно 200 семей, что только увеличило недовольство жителей Белграда.

"Мы протестовали в день подписания договора. Мы протестовали, когда проходила первая церемония по началу земляных работ. Эти протесты показали, что правительство широко использует полицию, чтобы предотвратить любое противодействие проекту. В крупнейших наших проектах принимали участие примерно 20 000 человек. В день подписания договора они остановили два полностью работающих поезда, чтобы физически блокировать для мэра города, министров и других должностных лиц, которые подписывали договор, вид на людей, протестовавших на другой стороне улицы. На более поздних этапах было очень понятно, что они хотят предотвратить любое видимое противостояние проекту", - рассказала организация.

Ситуация значительно обострилась в апреле 2016 года, когда в ночь выборов в парламент десятки одетых в маски людей с бейсбольными битами и на бульдозерах в недавно обновленном нейборхуде Савамала незаконно снесли несколько находящихся на пути проекта зданий. Сообщалось и о задержании очевидцев и изъятии мобильных телефонов. Несмотря на то, что жители звонили в полицию, чтобы сообщить о происходящем, правозащитные учреждения ничего не делали. О происходящем не сообщали и контролируемые государством СМИ. Один из очевидцев сноса был доставлен в больницу, где месяц спустя скончался.