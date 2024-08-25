Во все аэропорты Европы возвращается требование, касающееся ручной клади

Аэропорт "Рига" оснастил новой системой досмотра линию быстрой проверки безопасности и семейную линию, а также линии досмотра транзитных пассажиров, поэтому

для большинства пассажиров действующий порядок остается неизменным - в ручной клади могут находиться жидкости в упаковках не более 100 миллилитров, помещенные в один специальный пластиковый контейнер объемом один литр, сообщает CAA.

Агентство констатировало, что часть пассажиров была знакома с преимуществами более новых систем досмотра ручной клади в других странах и поэтому провозила в ручной клади на рейсах в Латвию более объемные пакеты с жидкостями.

В то же время CAA напоминает пассажирам, что они по-прежнему могут приобретать более крупные емкости с жидкостями после прохождения контроля безопасности и брать их на борт, а также в зарегистрированный багаж, если они не входят в список запрещенных жидкостей или веществ.

CAA отмечает, что ограничения вводятся для поддержания неизменно высокого уровня безопасности в системе гражданской авиации и действуют временно, пока новое поколение систем досмотра ручной клади проходит дополнительные испытания и сертификацию.

Ограничения на провоз жидкостей были смягчены в отдельных аэропортах Италии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Швеции и Испании.

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