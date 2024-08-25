Во все аэропорты Европы с воскресенья, 1 сентября, возвращается требование о том, что максимальный объем одной упаковки с жидкостью в ручной клади не может превышать 100 миллилитров, сообщает Агентство гражданской авиации (CAA).
Во все аэропорты Европы возвращается требование, касающееся ручной клади
Сканеры последнего поколения в аэропортах позволяют пассажирам провозить электронные устройства и жидкости с более мягкими ограничениями. По этой причине несколько европейских аэропортов этим летом немного отклонились от строгих ограничений по объему в 100 мл, однако Европейская комиссия (ЕК) призвала временно восстановить прежнюю модель регулирования.
Новейшие трехмерные сканеры позволяли пассажирам перевозить электронные устройства и емкости с жидкостями любого размера, не вынимая их из багажа.
Однако, несмотря на положительные результаты технологии, Брюссель призвал вернуться к прежней модели, которая предусматривает ограничение разрешенного объема тары с жидкостью до 100 миллилитров.
В мае прошлого года Еврокомиссия направила на Европейскую конференцию гражданской авиации (ECAC) технический отчет, согласно которому программное обеспечение этих сканеров не может гарантировать их надежность при проверке емкостей объемом более 330 миллилитров.
Агентство гражданской авиации отмечает, что пассажиры, чья ручная кладь будет проверяться с помощью систем последнего поколения, не будут ограничены максимальным количеством упаковок с жидкостью, т. е. общее количество жидкости в ручной клади будет ограничено одним литром.
Аэропорт "Рига" оснастил новой системой досмотра линию быстрой проверки безопасности и семейную линию, а также линии досмотра транзитных пассажиров, поэтому
для большинства пассажиров действующий порядок остается неизменным - в ручной клади могут находиться жидкости в упаковках не более 100 миллилитров, помещенные в один специальный пластиковый контейнер объемом один литр, сообщает CAA.
Агентство констатировало, что часть пассажиров была знакома с преимуществами более новых систем досмотра ручной клади в других странах и поэтому провозила в ручной клади на рейсах в Латвию более объемные пакеты с жидкостями.
В то же время CAA напоминает пассажирам, что они по-прежнему могут приобретать более крупные емкости с жидкостями после прохождения контроля безопасности и брать их на борт, а также в зарегистрированный багаж, если они не входят в список запрещенных жидкостей или веществ.
CAA отмечает, что ограничения вводятся для поддержания неизменно высокого уровня безопасности в системе гражданской авиации и действуют временно, пока новое поколение систем досмотра ручной клади проходит дополнительные испытания и сертификацию.
Ограничения на провоз жидкостей были смягчены в отдельных аэропортах Италии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Швеции и Испании.
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