Общество производителей мясного скота во вторник проводит акцию протеста перед зданием Министерства земледелия в связи с продвигаемыми министерством изменениями в регулировании, увеличивающими выплаты Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) и вводящими экспортный налог на скот, сообщили агентству LETA в организации.
Председатель правления общества Раймонд Яковицкис указывает, что изменения в регулировании продвигаются без консультаций со сферой и не принимая во внимание их влияние на конкурентоспособность сферы в Европе.
В том числе общество указывает, что Министерство земледелия продвигает изменения в правилах Кабинета министров о порядке начисления и уплаты сбора PVD за проведение мероприятий по государственному надзору и контролю за деятельностью и платных услугах, которые предусматривают удвоение платежей в PVD и введение нового сбора.
"Ознакомившись с правилами, становится понятно, что таким образом бесстыдно решается вопрос об увеличении бюджета PVD, в несколько раз увеличивая прейскурант этого учреждения за выдачу сертификатов экспортируемым животным, а также вводя новую плату. Мы это не поддерживаем, так как у этих изменений нет логического обоснования", - отметил Яковицкис.
Общество указывает, что в течение последних лет объем работ инспекторов PVD значительно снизился за счет работы экспортеров - система электронизирована и большую часть работы делают сами фермеры. Кроме того, применение новой платы к скоту с трехмесячного возраста не поддерживается, так как это сильно повлияет на конкурентоспособность сферы в Европе.
"Хочу отметить, что ни в Эстонии, ни в Литве экспортируемых животных дополнительным налогами не обкладывают. Мясное животноводство в Латвии основано главным образом на экспорте, что означает - применение налога прямым образом ставит под угрозу жизнеспособность сферы", - отмечает Яковицкис.
Кроме того, он указывает, что применение такой платы только к сельскохозяйственным животным старше трех месяцев нечестно, так как размер вложенного инспектором труда не зависит от возраста животного.
Яковицкис подчеркивает, что изменения в регламент вносятся без привлечения и информирования организаций, а также без учета мнения отраслевых организаций.
"Мне искренне жаль, что в заблуждение были введены не только мы, но, видимо, и министр земледелия Арманд Краузе, который убежден, что обсуждение этих изменений "велось в течение нескольких месяцев", - отмечает Яковицкис, добавляя, что информация об изменениях в правилах Кабинета министров была размещена на портале правовых актов в течение двух недель в самый горячий для сельского хозяйства период - со 2 июля по 16 июля этого года.
"Преднамеренно или случайно? Возможно, кому-то было выгодно провести такие серьезные изменения в то время, когда активность фермеров минимальна, а интенсивность работы максимальна", - отмечает Яковицкис.
По информации организаторов, общество вывалило у здания Министерства земледелия кучу навоза, а также разместило несколько плакатов со слоганами.
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